Μοζαμβίκη: Η στρατιωτική θητεία αυξάνεται από τα 2 στα 5 χρόνια

Το κοινοβούλιο της Μοζαμβίκης, χώρας του νότιου τμήματος της Αφρικής που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με επιθέσεις τζιχαντιστών, υιοθέτησε χθες Πέμπτη σχέδιο νόμου που προβλέπει ότι η υποχρεωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις θα αυξηθεί από τα 2 στα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ζητούμενο του νομοσχεδίου είναι να αυξηθεί το επίπεδο επαγγελματισμού στις ένοπλες δυνάμεις.

«Η παράταση της θητείας (...) και η μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων σε επαγγελματικές είναι απαραίτητοι παράγοντες για την εκπαίδευση των στρατιωτών ώστε να μπορούν να ανέλθουν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν οι προκλήσεις για την εθνική ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Κριστόβαο Σουμ απευθυνόμενος στα μέλη του κοινοβουλίου.

Ο νόμος, ο οποίος υπόκειται ακόμη σε τροποποιήσεις, πρέπει να επικυρωθεί από τον πρόεδρο Φιλίπε Νιούζι για να τεθεί σε εφαρμογή.

Από το 2017, τζιχαντιστικές οργανώσεις, που γενικά οι αρχές αποκαλούν Σεμπάμπ («Νεολαία» στα αραβικά), εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις στο βόρειο τμήμα της πάλαι ποτέ αποικίας της Πορτογαλίας.

Στις εχθροπραξίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 4.700 άνθρωποι κι έχουν υποστεί βίαιο εκτοπισμό τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άλλοι, κυρίως στην επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου (βόρεια), πάμφτωχη παρά τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία διαθέτει.

Οι αρχές έχουν πλέον –κυρίως χάρη στη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων γειτονικών κρατών και της Ρουάντας– ανακτήσει τον έλεγχο σε μεγάλο μέρος της επαρχίας, όμως συνεχίζουν να διαπράττονται σποραδικές επιθέσεις τζιχαντιστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

