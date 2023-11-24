Η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως θα παραδίδονται 130.000 λίτρα ντίζελ και θα εισέρχονται τέσσερα φορτηγά με αέριο ημερησίως στη Λωρίδα της Γάζας αφότου τεθεί σε ισχύ η ανακωχή ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τις παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στον θύλακο νωρίς σήμερα το πρωί.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανέφερε ακόμη σκοπός είναι να περνούν τα σύνορα στη Ράφα κάπου 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια ημερησίως.

Η ανακωχή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

