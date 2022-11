Νέο βιβλίο για τη ζωή και την σχέση του Κάρολου με την Νταϊάνα εκθέτει τον Βασιλιά - Αποκαλυπτικοί καβγάδες του ζευγαριού

Ένα ακόμα βιβλίο για τη ζωή του νέου βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ' και τον αποτυχημένο γάμο του με την Νταϊάνα, πρόκειται να ταράξει τα «νερά» του βρετανικού παλατιού.

Την επερχόμενη βιογραφία «The King: The Life of Charles III», γράφει ο δημοσιογράφος Κρίστοφερ Άντερσεν και θα κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το βιβλίο, ο γάμος του Καρόλου και της Νταϊάνα ήταν τόσο «εύφλεκτος» που οι αξιωματικοί της βασιλικής προστασίας ανησυχούσαν ότι κάποιος θα πληγωθεί.

Ένας από τους υπηρέτες του Καρόλου θυμάται ότι είδε την Νταϊάνα «να εκτοξεύει βρισιές και να κοροϊδεύει την εμμονή του συζύγου της με την Καμίλα».

Ο υπηρέτης παρακολουθούσε καθώς η Νταϊάνα «κυνηγούσε» τον σύζυγό της «στους διαδρόμους, τις σκάλες και από δωμάτιο σε δωμάτιο» στο εξοχικό καταφύγιο του Καρόλου, το Highgrove House, γράφει ο Άντερσεν.

«Γιατί δεν θα κοιμηθείς μαζί μου;» φέρεται να έλεγε η Νταϊάνα στον σύζυγό της, ο οποίος «είχε μονομερώς διακόψει τη σεξουαλική τους σχέση», από τη γέννηση του πρίγκιπα Χάρι το 1984.

Με τον Κάρολο να απαντάει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο: «Δεν ξέρω, αγαπητή μου. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι γκέι».

In a new book, "The King: The Life of Charles III," bestselling author Christopher Anderson says King Charles has a violent temper. The controversial new season of Netflix's "The Crown" is expected to incorporate some of the most embarrassing moments of Charles’ life. pic.twitter.com/OjlVkM37Ep