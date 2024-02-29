Η Νέα Ζηλανδία ακύρωσε νόμους οι οποίοι απαγόρευαν την πώληση τσιγάρων στις μελλοντικές γενιές, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Υπό την ηγεσία της Τζασίντα Άρντερν, η χώρα υιοθέτησε το 2022 έναν πρωτοποριακό νόμο, ο οποίος θα έβαζε τέλος στην πώληση καπνού σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008.

Ο νόμος περιλάμβανε επίσης τη μείωση της περιεκτικότητας των τσιγάρων σε νικοτίνη και τη μείωση του αριθμού των σημείων πώλησης καπνού.

Εντούτοις η νέα κυβέρνηση συνασπισμού του κεντροδεξιού Εθνικού Κόμματος ανέτρεψε το νόμο με επείγουσα διαδικασία την περασμένη νύκτα, παρακάμπτοντας τις συνήθεις διαδικασίες.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Κέισι Κοστέλο δήλωσε πως η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη να γίνει η Νέα Ζηλανδία μια χώρα απαλλαγμένη από προϊόντα καπνού.

«Στη Νέα Ζηλανδία καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις μεγαλύτερες μειώσεις του ποσοστού των καπνιστών που έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να οικοδομήσουμε πάνω στα πρακτικά εργαλεία και τις προσεγγίσεις που έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα», δήλωσε.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση κινούνταν προς ένα αδοκίμαστο καθεστώς το οποίο δεν λάμβανε υπόψη πόσο καλά λειτουργούσαν οι πρωτοβουλίες για το κόψιμο του καπνίσματος ούτε την εν δυνάμει αρνητική πλευρά της υιοθέτησης μιας απαγορευτικής προσέγγισης για τους καπνιστές ή για τους λιανοπωλητές και το έγκλημα».

Ο ηγέτης των Εργατικών Κρις Χίπκινς δήλωσε πως πρόκειται για ένα «τραγικό ορόσημο» για τη χώρα.

«Η υποχώρηση της κυβέρνησης μπροστά στις μεγάλες καπνοβιομηχανίες ενώ προσποιείται πως νοιάζεται για την υγεία και την ευημερία των Νεοζηλανδών είναι το υλικό για δυστοπικούς εφιάλτες. Στερείται ηθικών αρχών, είναι ικανοποιημένη με το να συνεχίζει να προωθεί και να στηρίζει μια βιομηχανία που κυριολεκτικά σκοτώνει τους καταναλωτές της», δήλωσε ο Χίπκινς.

Χιλιάδες Νεοζηλανδοί θα καταδικασθούν στην εξάρτηση από τον καπνό, τη βλάβη απ' αυτόν και ένα θάνατο που θα μπορούσε να προληφθεί, ανακοίνωσε ο συνασπισμός οργανώσεων υγείας Health Coalition Aotearoa.

«Η καπνοβιομηχανία θα γιορτάζει τη νίκη της αφού κατάφερε τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, τα οποία έχουν όλα σημαντικούς δεσμούς με τη βιομηχανία, να υιοθετήσουν την ατζέντα της κρατώντας 284.000 καπνιστές εθισμένους στα προϊόντα της για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο συμπρόεδρος του συνασπισμού Μπόιντ Σουίνμπερν.

«Το να βάζεις τα κέρδη της καπνοβιομηχανίας πάνω από την υγεία των Νεοζηλανδών είναι χονδροειδώς ανεύθυνο», τόνισε ο Σουίνμπερν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

