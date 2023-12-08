Δύο μήνες πολέμου στη Γάζα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο ισραηλινός κλοιός σφίγγει στη Χαν Γιουνίς. Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι χτύπησαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσα σε αυτούς και ένα φρεάτιο τούνελ της Χαμάς με δύο ενόπλους της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης να σκοτώνονται.

Στον βορρά και τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται έπειτα από δύο, πλέον, μήνες βομβαρδισμών ενώ, στην κοντινή Σετζάγια επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό.

Ανάμεσα στη Χαν Γιουνίς και τη Τζαμπάλια, η Ντέιρ αλ Μπαλάχ μοιάζει παγιδευμένη εν μέσω πυρών και μαχών ενώ, στη Ράφα εκεί που βρίσκεται η νοτιότερη συνοριακή διέλευση της Γάζας και το τελευταίο μέρος στο οποίο οι εκτοπισμένοι μπορούν να βρουν καταφύγιο, η ασφάλεια κινδυνεύει. Η πόλη έγινε εκ νέου στόχος με ένα νέο κύμα τραυματιών να πνίγει το πλησιέστερο νοσοκομείο.

Μία εβδομάδα αφότου το Ισραήλ μετατόπισε τη στρατιωτική του επιχείρηση και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, τα Ηνωμένα Έθνη επαναλαμβάνουν ότι κανένα μέρος, καμία τοποθεσία δεν είναι ασφαλής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τη Χαμάς οι νεκροί ξεπερνούν τις 17.000 και σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 80% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί.

Ακόμη και η Ράφα, μία πόλη των 280.000 κατοίκων, αυτή τη στιγμή, μετρά 470.000 εκτοπισμένους με καταφύγια και σπίτια να είναι ασφυκτικά γεμάτα και τον άμαχο πληθυσμό να κοιμάται σε σκηνές στους δρόμους.

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική βοήθεια περνά στον παλαιστινιακό θύλακα με το σταγονόμετρο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ μόνο 80 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα μέσω Αιγύπτου σε μία ημέρα. Πρόκειται για τον μισό αριθμό φορτηγών συγκριτικά με τον ημερήσιο μέσο αριθμό φορτηγών που περνούσαν κατά τη διάρκεια της επταήμερης κατάπαυσης του πυρός εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πιο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλούν ξανά στην προστασία αμάχων με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, να συνομιλεί με τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, και να επαναλαμβάνει πως ο αριθμός των απωλειών είναι υψηλός καλώντας το Ισραήλ να εντείνει τις προσπάθειές του για να επιτραπεί και η είσοδος περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τουλάχιστον 100 Παλαιστινιους άνδρες οι οποίοι φορούν μόνο τα εσώρουχά τους έρχονται στη δημοσιότητα. Καθισμένοι οκλαδόν με σκυμμένα κεφάλια καλύπτουν τα μάτια τους. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο ανταποκριτής της αραβόφωνης υπηρεσίας Al-Araby Al-Jadeed του δικτύου The New Arab, Ντιά αλ Καχλούτ, τον οποίο αναγνώρισαν στις εικόνες συνάδελφοι και συγγενείς του. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απαντούν ότι έχουν ανακρίνει εκατοντάδες ανθρώπους στη Γάζα οι οποίοι φέρεται να συνδέονταν με την οργάνωσης αλλά και ενόπλους της Χαμάς.

