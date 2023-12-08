Δίωξη στον Χάντερ Μπάιντεν για φοροδιαφυγή - «Ξόδευε εκατομμύρια σε αλόγιστες σπατάλες»

Ποινική δίωξη σε βάρος του γιου του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ασκήθηκε χθες Πέμπτη, για δεύτερη φορά, από την αμερικανική δικαιοσύνη, αυτή τη φορά για φοροδιαφυγή, υπόθεση που αναμφίβολα θα ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά των καταγγελιών της Ρεπουμπλικανικής αντιπολίτευσης, ενώ δεν απομένει πλέον ούτε ένας χρόνος ώσπου να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο 53χρονος Χάντερ Μπάιντεν, «ενεχόταν σε απάτη» που του επέτρεψε να μην καταβάλει 1,4 εκατ. δολάρια σε φόρους που τού αναλογούσαν για τη φορολογητέα ύλη της περιόδου 2016-2019, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να ζει με αλόγιστες σπατάλες αντί να καταβάλει τους φόρους του», συνεχίζει το έγγραφο, στο οποίο διατυπώνονται εννέα κατηγορίες (τρεις κακουργηματικής φύσης, έξι πλημμεληματικής), από φορολογική απάτη ως υποβολή ψευδών στοιχείων.

Ο πρώην δικηγόρος και επιχειρηματίας σπαταλούσε χρήματα για να ικανοποιεί την τοξικομανία του, να αγοράζει τις υπηρεσίες «συνοδών», πολυτελή αυτοκίνητα και ενδύματα, πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η νέα δίωξή του σημαίνει πως ο γιος του προέδρου, που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή, μπορεί να δικαστεί δυο φορές την επόμενη χρονιά, καθώς ο πατέρας του θα συνεχίζει την εκστρατεία για να παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Η άσκηση των διώξεων ήταν αναμενόμενη, αφού συμφωνία που είχε κλείσει δικηγόρος του Χάντερ Μπάιντεν με τον εισαγγελέα Ντέιβιντ Ουάις —θα του επέτρεπε ομολογώντας την ενοχή του να αποφύγει την οδυνηρή δίκη και την πιθανή φυλάκισή του— ακυρώθηκε το καλοκαίρι.

Η συμφωνία κάλυπτε τόσο την κατηγορία περί φοροδιαφυγής, όσο και αυτή της παράνομης οπλοκατοχής. Αλλά αποσύρθηκε λόγω των αμφιβολιών που εξέφρασε δικάστρια τον Ιούλιο για το κατά πόσον ήταν σύννομη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ασκήθηκε επίσημα δίωξη σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο, για υποβολή ψευδών στοιχείων κατά τη συμπλήρωση αίτησης για την αγορά πιστολιού το 2018, ιδίως επειδή διαβεβαίωνε πως δεν είχε εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Έρευνα για παραπομπή του προέδρου σε δίκη

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, ο Χάντερ Μπάιντεν διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 17 ετών για την πτυχή της φοροδιαφυγής. Ήδη διέτρεχε κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 25 ετών αν κριθεί ένοχος για παράνομη οπλοκατοχή.

Οι δικαστικές περιπέτειες του υιού Μπάιντεν παρακολουθούνται πολύ στενά από τους Ρεπουμπλικάνους, που είναι σαφές πως θα τις χρησιμοποιήσουν εναντίον του πατέρα, ενώ κατηγορούν όλη την οικογένεια για διαφθορά.

Η αντιπολίτευση ήδη κατηγορούσε τη δικαιοσύνη πως σκόπευε να θάψει τις διαδικασίες σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρχισαν τον Σεπτέμβριο διαδικασία έρευνας με σκοπό να παραπέμψουν σε δίκη στη Γερουσία τον Δημοκρατικό πρόεδρο, υπόθεση που αφορά τις πολύ αμφιλεγόμενες δοσοληψίες του γιου του στο εξωτερικό.

Προσάπτουν στον Χάντερ Μπάιντεν πως είχε ύποπτες δραστηριότητες στην Ουκρανία και στην Κίνα και ότι εκμεταλλεύτηκε το δίκτυο και το όνομα του πατέρα του.

Πάνε ακόμα πιο μακριά, αποδίδοντας στον πατέρα αυτή τη φορά πρόθεση να προστατευθεί ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας είχε θέση ο Χάντερ Μπάιντεν, ασκώντας πίεση στο Κίεβο όταν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, για να εξασφαλίσει την καθαίρεση του γενικού εισαγγελέα Βίκτορ Σόκιν. Ο εισαγγελέας καθαιρέθηκε το 2016.

Παρά τις καταγγελίες των Ρεπουμπλικάνων, ο Χάντερ Μπάιντεν —ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον— δεν αντιμετωπίζει δίωξη για κάποια από τις δοσοληψίες του στο εξωτερικό.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει πως ο ειδικός εισαγγελέας Ντέιβιντ Ουάις, στον οποίο εμπιστεύτηκε την έρευνα για τον Χάντερ Μπάιντεν, έχει απόλυτη ανεξαρτησία. Διορισμένος επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, ο δικαστικός παρέμεινε στη θέση του και αφότου ανέλαβε η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Έπειτα από την απεξάρτησή του από τους εθισμούς του στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, ο Χάντερ Μπάιντεν ασχολείται τελευταία με τη ζωγραφική.

Ο πατέρας του αρνείται πάντα πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις υποθέσεις του παιδιού του, και δημόσια υπερασπίζεται σθεναρά την αθωότητά του. Τον Μάιο, τόνιζε στο MSNBC πως έχει «πίστη» σ’ αυτόν κι ότι είναι «περήφανος» για τον Χάντερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

