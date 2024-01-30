Την οργή της νεότερης βουλευτή της Αυστραλίας,Τζόρτζι Πέρσελ προκάλεσε ένα αυστραλιανό ειδησεογραφικό κανάλι αφού της «πείραξε» την φωτογραφία με αποτέλεσμα να της φουσκώσει το στήθος και να κοντίνει τη μπλούζα της ώστε να φαίνεται ένα κομμάτι της κοιλιάς της.

Σύμφωνα με το BBC, η φωτογραφία της εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων των Nine News μετά από παρέμβασή της αφού επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης της Βικτώριας να μην απαγορεύσει το κυνήγι πάπιας.

Η βουλευτής δημοσίευσε την πρωτότυπη φωτογραφία και την τροποποιημένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να δείξει πώς το κανάλι έχει επεξεργαστεί το ντύσιμό της.

Η Nine News ζήτησε συγγνώμη και ισχυρίστηκε ότι φταίει η «αυτοματοποίηση από το Photoshop».

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc — Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024

Σε δήλωσή της, είπε ότι η Δευτέρα ήταν η χειρότερη μέρα που είχε αντέξει από την εκλογή της το 2022.

«Δεν είναι ασυνήθιστο για τους πολιτικούς να έχουν καταστροφικές μέρες στη δουλειά... Δυστυχώς, η διαφορά για τις γυναίκες είναι ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τη συνεχή σεξουαλοποίηση και αντικειμενοποίηση», είπε ο βουλευτής του Animal Justice Party.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, το αφεντικό της Nine News Melbourne, Hugh Nailon είπε ότι ζήτησε «ανεπιφύλακτα» συγγνώμη από την Τζόρτζι Πέρσελ για το «γραφικό λάθος».

«Όπως είναι κοινή πρακτική, το μέγεθος της εικόνας άλλαξε ώστε να ταιριάζει στις προδιαγραφές μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η αυτοματοποίηση από το Photoshop δημιούργησε μια εικόνα που δεν ήταν σύμφωνη με την αρχική», είπε σε δήλωση την Τρίτη.

«Αυτό δεν πληρούσε τα υψηλά εκδοτικά πρότυπα που έχουμε» πρόσθεσε.

Η Τζόρτζι Πέρσελ έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι επειδή φορούσε στο κοινοβούλιο μια στολή που καλυπτόταν από παραδείγματα σεξιστικής κακοποίησης που λαμβάνει τακτικά στο διαδίκτυο. Έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δουλειά της ως στρίπερ για να συντηρήσει τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στην νομική σχολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.