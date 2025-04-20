Έληξε η «πασχαλινή εκεχειρία» του Πούτιν - Παύση αεροπορικών επιθέσεων κατά πολιτικών υποδομών για 30 ημέρες πρότεινε ο Ζελένσκι

Σε νέα πρόταση εκεχειρίας προχώρησε μέσω ανάρτησης στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς έληξε τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα η «πασχαλινή εκεχειρία», που ανακοίνωσε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι πρότεινε στη Ρωσία την παύση αεροπορικών επιδρομών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε μη στρατιωτικές υποδομές για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Αναλυτικότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε μέσω σχετικής ανάρτησης στην πλατφόρμα X:

Αναφορά του Αρχιστράτηγου Σίρσκιι από τις 8:00 μ.μ. την ημέρα του Πάσχα.

Μέχρι αυτή την ώρα, από την αρχή της ημέρας, ο ρωσικός στρατός έχει παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός του Πούτιν περισσότερες από δύο χιλιάδες φορές. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 67 ρωσικές επιθέσεις εναντίον των θέσεών μας σε διάφορες κατευθύνσεις, με τον μεγαλύτερο αριθμό στην κατεύθυνση Ποκρόφσκ. Υπήρξαν συνολικά 1.355 περιπτώσεις ρωσικών βομβαρδισμών, εκ των οποίων οι 713 έγιναν με βαρύ οπλισμό. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν επίσης drones 673 φορές.

Στην πράξη, σε όλες τις κύριες κατευθύνσεις του μετώπου, η Ρωσία απέτυχε να τηρήσει τη δική της υπόσχεση για κατάπαυση του πυρός. Και σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα δεν ήταν αρκετή για να απαντήσει η Ρωσία στην ουκρανική μας πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός - που θα ξεκινούσε τώρα, από το Πάσχα, και θα διαρκούσε 30 ημέρες.

Ωστόσο, σήμερα δεν υπήρξαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές. Ως εκ τούτου, αυτή είναι μια μορφή κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε και που είναι η πιο εύκολη να παραταθεί. Η Ουκρανία προτείνει την παύση οποιουδήποτε πλήγματος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά πολιτικών υποδομών για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών, με δυνατότητα παράτασης. Εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ένα τέτοιο βήμα, θα είναι απόδειξη ότι σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει μόνο αυτά που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και παρατείνουν τον πόλεμο.

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τη Μόσχα για παράταση της εκεχειρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε νωρίτερα ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη ακούσει τίποτα από τη Ρωσία σχετικά με πιθανή παράταση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς η προθεσμία λήγει σε λιγότερο από τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δώσει εντολή να παραταθεί η πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το BBC, ο Σιμπίχα ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία έχει προτείνει την παράταση της εκεχειρίας μετά τα μεσάνυχτα και είναι ανοιχτή σε μια 30ήμερη πλήρη εκεχειρία «εάν η Ρωσία ανταποκριθεί» στην πρόταση αυτή. «Δεν έχουμε ακούσει ακόμη τίποτα από τη Μόσχα», ανέφερε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από τη μεριά του κατηγόρησε την Κυριακή την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε εκατοντάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός της.

Οι αλληλοκατηγορίες αυτές φαίνεται ότι είναι απίθανο η 30ωρη εκεχειρία να φέρει μόνιμη ειρήνη, σημειώνει το BBC.

Εν τω μεταξύ, έλαβαν χώρα την Κυριακή οι εορτασμοί του Πάσχα. Ο Πούτιν παρακολούθησε μια μεταμεσονύκτια λειτουργία, ενώ οι Ουκρανοί στρατιώτες στις γραμμές του μετώπου γιορτάζουν επίσης την Κυριακή του Πάσχα. Νωρίτερα σήμερα, στο πασχαλινό του μήνυμα προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι η ειρήνη θα επιστρέψει στη χώρα τους και να επιμείνουν για να ξεπεράσουν τον δύσκολο δρόμο του πολέμου στον οποίο ταξιδεύουν εδώ και 1.152 ημέρες.

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ δεσμεύονται να επιτύχουν πλήρη και ολοκληρωτική εκεχειρία» στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα καλωσόριζε την επέκταση της εκεχειρίας και πέραν της Κυριακής.

Σε αυτό το σημείο, φαίνεται απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, καθώς δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι θέλει να την παρατείνει.

Όσον αφορά το τι έχουμε να αναμένουμε την εβδομάδα που έρχεται, οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία θα συνεχιστούν στο Λονδίνο, ενώ αναμένεται επίσης να υπογραφεί μια συμφωνία για ορυκτά μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

