Λίγες ώρες μετά την κήρυξη ολιγόωρης εκεχειρίας ο Πούτιν πήγε στην Ανάσταση - Βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν παρακολούθησαν μαζί με πλήθος πιστών την αναστάσιμη λειτουργία που τέλεσε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, Πατριάρχης Κύριλλο, πιστός υποστηρικτή του Ρώσου ηγέτη και υπερασπιστής του πολέμου στην Ουκρανία.

Ώρες μετά την κήρυξη της μονομερούς πασχαλινής εκεχειρίας, την οποία το Κίεβο χαρακτήρισε μόνο λόγια, αφού οι μάχες συνεχίστηκαν, ο Πούτιν και ο Σομπιάνιν βρέθηκαν στον Καθεδρικό Ναό του Χριστού του Σωτήρος, για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία, όπως φαίνεται και σε βίντεο.

Russian President Vladimir Putin attends a midnight Easter service at Moscow’s Christ the Savior Cathedral pic.twitter.com/fnwp1kgSU8 — Zagonel (@Zagonel85) April 20, 2025

Κρατώντας ένα λεπτό κόκκινο κερί και φορώντας σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα, ο Ρώσος ηγέτης έκανε τον σταυρό του πολλές φορές όταν ο Κύριλλος είπε το «Χριστός Ανέστη».

Ο Πούτιν παρακολουθεί πάντα τις λειτουργίες στις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές. Για τους Ορθόδοξους Ρώσους, το Πάσχα είναι η πιο σημαντική θρησκευτική γιορτή.

Ο Κύριλλος έχει υποστηρίξει σθεναρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διανύει τώρα τον τέταρτο χρόνο του. Χιλιάδες σκοτώθηκαν, η συντριπτική τους πλειονότητα Ουκρανοί, και εκατομμύρια εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

