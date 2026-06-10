Το πρωί της Τετάρτης, ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς (Bill Gates) , άρχισε να καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών σε επιτροπή της αμερικανικής Βουλής σχετικά με την αμφιλεγόμενη φιλία του με τον διαβόητο καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

«Δεν θα έπρεπε να είχα συναντηθεί ποτέ μαζί του», παραδέχτηκε ο Γκέιτς στην εισαγωγική του τοποθέτηση, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε ο ίδιος στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το CNBC.

Bill Gates has arrived on Capitol Hill to appear before a congressional panel investigating the Jeffrey Epstein files, becoming the latest powerful figure linked to the disgraced financier to testify. pic.twitter.com/p4q4dsuT1Q — The Associated Press (@AP) June 10, 2026

«Με βάση όσα γνωρίζω τώρα, καταλαβαίνω ότι ακόμη και αν είχε εξασφαλίσει τους νέους δωρητές που υποσχέθηκε στο Ίδρυμα Γκέιτς, αυτό δεν θα δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση τη συναναστροφή μου μαζί του», πρόσθεσε.

Φτάνοντας στον χώρο περίπου μία ώρα πριν από την ακρόασή του από την Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής, ο Γκέιτς έκανε μια σύντομη δήλωση: «Ελπίζω ότι η κατάθεσή μου θα φανεί χρήσιμη στο σημαντικό έργο της επιτροπής για την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα».

Bill Gates statement before closed-door testimony before the House Oversight Committee on the Epstein Files and his relationship with Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/iCMBoWBTc0 — CSPAN (@cspan) June 10, 2026

Εκπρόσωπος του Γκέιτς, σε δήλωση που έστειλε μέσω email στο CNBC, ανέφερε: «Ο Γκέιτς χαιρετίζει την ευκαιρία να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής. Αν και δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε συμμετείχε σε καμία από τις παράνομες δραστηριότητες του Επστάιν, ανυπομονεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της επιτροπής για να στηρίξει το σημαντικό έργο της».

Ο μεγιστάνας είναι ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που περνούν από το μικροσκόπιο της επιτροπής, η οποία ερευνά εδώ και μήνες το δίκτυο των υψηλόβαθμων φίλων του Έπσταϊν.

Η κατάθεση του Γκέιτς έρχεται μία ημέρα μετά την εξέταση της Λέσλι Γκροφ (Lesley Groff), της επί σειρά ετών πρώην προσωπικής βοηθού του Έπσταϊν.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της κατάθεσής του αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ (James Comer), ο Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι που προεδρεύει της επιτροπής, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι «όλα είναι ανοιχτά» όσον αφορά τις ερωτήσεις προς τον Γκέιτς.

«Φαίνεται ότι - σύμφωνα με τους δικηγόρους του- δεν θα έλεγα ότι ανυπομονεί να καταθέσει, αλλά είναι πρόθυμος να το κάνει και δεν έφερε καμία ''αντίσταση''. Και το εκτιμώ αυτό».Ο Γκέιτς γνωρίστηκε με τον Έπσταϊν το 2011, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Αυτό συνέβη τρία χρόνια αφότου ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Φλόριντα για προσέλκυση ανήλικης με σκοπό την πορνεία. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Επστάιν εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 μηνών.Ο ίδιος αυτοκτόνησε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνιση ανηλίκων.

Η φιλία μεταξύ του Γκέιτς και του Έπσταϊν ήρθε ξανά στο προσκήνιο στα τέλη του 2025, με τη δημοσιοποίηση εγγράφων για τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο.

Ο Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν. Το CNBC ζήτησε σχόλιο από το Ίδρυμα Γκέιτς - τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Γκέιτς με την πρώην σύζυγό του, Μελίντα Γκέιτς - σχετικά με την κατάθεσή του.

Οι New York Times ανέφεραν την Τρίτη ότι ο Γκέιτς προετοιμαζόταν για την κατάθεσή του με τη βοήθεια του Τζέικ Γκρίνμπεργκ (Jake Greenberg), ο οποίος μέχρι τον Δεκέμβριο διατελούσε επικεφαλής σύμβουλος ερευνών της επιτροπής εποπτείας. Το CNBC ζήτησε σχόλιο και από τον Γκρίνμπεργκ.

Τον Φεβρουάριο, ο Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του Ιδρύματος Γκέιτς κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης για τη συναναστροφή του με τον Έπσταϊν, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες από τη Ρωσία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία σημείωσε ότι ο Έπσταϊν είχε μάθει για τις σχέσεις αυτές.«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», δήλωσε ο Γκέιτς κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, σύμφωνα με τη Journal.

Ωστόσο, ο Γκέιτς φέρεται επίσης να δήλωσε στη συνάντηση ότι «ήταν ένα τεράστιο λάθος να περνάει χρόνο με τον Έπσταϊν» και να φέρνει στελέχη του ιδρύματος σε συναντήσεις μαζί του.

«Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους ανθρώπους που παρασύρθηκαν σε όλο αυτό εξαιτίας του λάθους που έκανα», φέρεται να είπε ο Γκέιτς.

Το Ίδρυμα Γκέιτς είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι είχε αναθέσει τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης σχετικά με τους παλαιότερους δεσμούς του φιλανθρωπικού οργανισμού με τον Έπσταϊν.

Το ίδρυμα δήλωσε ότι αναμένει από το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκησή του να λάβουν ενημέρωση για την πορεία της αξιολόγησης αυτό το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway, Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett), ένας επί σειρά ετών φίλος του Γκέιτς, δήλωσε στην Μπέκυ Κουίκ (Becky Quick) του CNBC στα τέλη Μαρτίου ότι δεν έχει μιλήσει με τον συνιδρυτή της Microsoft «από τότε που αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία» με τα αρχεία του Έπσταϊν.

«Δεν θέλω να βρεθώ σε θέση όπου να γνωρίζω πράγματα... και να κληθώ ως μάρτυρας», δήλωσε ο Μπάφετ.

«Πιστεύω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δεν έχει νόημα να συζητάμε πολύ».

Ο Μπάφετ χαρακτήρισε τον Έπσταϊν απατεώνα που εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες των άλλων ανθρώπων.

«Στους άνδρες αρέσει το σεξ... και σε κάποιους από αυτούς αρέσει να μην πληρώνουν φόρους, και εκείνος είχε καταλάβει τις αδυναμίες τους», είπε ο Μπάφετ.

Ο Μπάφετ έχει δωρίσει περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ίδρυμα Γκέιτς από το 2006.

Πηγή: skai.gr

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