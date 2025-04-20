Αν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας χρειάζονταν αποδείξεις για τον κυνισμό της Μόσχας αναφορικά με την ειρήνη, η ανακοίνωση μιας 30ωρης εκεχειρίας για το Πάσχα τις έδωσε, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Η ανακοίνωση ήρθε μόνο λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν ένα σημάδι ότι το Κρεμλίνο εννοεί όσα λέει για την ειρήνη.

Για τους υποστηρικτές της Ρωσίας, η ανακοίνωση του Πούτιν το Σάββατο έμοιαζε με ένα νεύμα στον Τραμπ. Όμως, το ξαφνικό της ανακοίνωσης αποκαλύπτει τα πρακτικά ελαττώματα, και είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί από τον Πούτιν για να στηρίξει την ψευδή θεωρία του ότι το Κίεβο δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.

Πρόκειται για έναν εφιάλτη των logistics για τις δυνάμεις της Ουκρανίας να σταματήσουν ξαφνικά να πολεμούν κατ' εντολή του Πούτιν, σημειώνει το CNN. Η διαταγή για την ολιγόωρη εκεχειρία μπορεί να βρει κάποιες δυνάμεις της πρώτης γραμμής στη μέση σκληρών μαχών, οπότε μπορεί να πάρει μέρες για την υλοποίησή της.

Είναι βέβαιο, εξάλλου, ότι η παραπληροφόρηση θα προκαλέσει σύγχυση στα στρατεύματα σχετικά με την εφαρμογή της εκεχειρίας, τον τρόπο αναφοράς ή αντίδρασης σε παραβιάσεις, ακόμη και για το τι να κάνουν όταν λήξει.

Θα μπορούσε αυτή η στιγμή να αποδείξει ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να σταματήσουν τη βία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις παραβιάσεις και τη σύγχυση για να δείξουν ότι ο αντίπαλός τους δεν είναι αξιόπιστος. Από χθες το απόγευμα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι τα ρωσικά πλήγματα συνεχίστηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής.

Η συνεχιζόμενη εκεχειρία των 30 ημερών, που περιορίζεται στις ενεργειακές υποδομές, γεννήθηκε σε συνθήκες πλήρους χάους. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «οι ενεργειακές υποδομές» περιλαμβάνονταν, το Κρεμλίνο είπε ότι θα σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις σε «ενεργειακές υποδομές» και η Ουκρανία είπε ότι η εκεχειρία ξεκίνησε μια εβδομάδα αργότερα. Η εφαρμογή της έχει βυθιστεί στη δυσπιστία και τις κατηγορίες για παραβιάσεις.

Η Μόσχα έκανε μια παρόμοια μονομερή δήλωση τον Ιανουάριο του 2023, καλώντας σε μια ημέρα ειρήνης για να επιτρέψουν στους Ορθόδοξους Χριστιανούς να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα - μια κίνηση που το Κίεβο και οι δυτικοί ηγέτες απέρριψαν τότε ως στρατηγική παύση για στρατιωτικούς σκοπούς.

Μια γνήσια εκεχειρία απαιτεί διαπραγμάτευση με τον αντίπαλό και προετοιμασία για να υλοποιηθεί. Η βιαστική χθεσινή ανακοίνωση φαίνεται ότι σχεδιάστηκε για να κατευνάσει τις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου για κάποιο σημάδι ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις μάχες.

Πιθανότατα θα δώσει επιχειρήματα στην κατά διαστήματα φιλορωσική στάση του Τραμπ. Και μπορεί επίσης να προκαλέσει περιπλοκές για την Ουκρανία όταν θα κατηγορηθεί ότι παραβίασε αυτό που η Ουάσιγκτον μπορεί να θεωρήσει ως χειρονομία καλής θέλησης από τη Μόσχα.

Τελικά, αυτή η σύντομη, πιθανώς θεωρητική, πιθανώς ρητορική και εντελώς μονομερής διακοπή ενός τριετούς πολέμου είναι πιθανό να βλάψει περισσότερο τον ρόλο της διπλωματίας τους επόμενους μήνες παρά να τον υποστηρίξει.

