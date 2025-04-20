Γερμανία: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό

Ένας Γερμανός αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό άνδρα ο οποίος είχε επιτεθεί σε περίπολο με ένα ερεθιστικό σπρέι, αφού προηγουμένως απείλησε πολλούς ανθρώπους με μαχαίρι, σε συμπλοκή έξω από ένα κλαμπ της πόλης Όλντενμπουργκ, στη βορειοδυτική Γερμανία.

Διενεργείται προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του 27χρονου αστυνομικού ο οποίος πυροβόλησε κατ’ επανάληψη τον 21χρονο. Ο τελευταίος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

«Για λόγους ουδετερότητας» η έρευνα έχει ανατεθεί στις αστυνομικές αρχές άλλης πόλης, υπό την επίβλεψη της εισαγγελίας του Όλντερμπουργκ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ίδια επενέβη τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, αφού ο νεαρός «τραυμάτισε και απείλησε πολλούς ανθρώπους» αφού του αρνήθηκαν την είσοδο στο κλαμπ. Ο φερόμενος ως δράστης ψέκασε με κάποιο ερεθιστικό σπρέι δύο εργαζομένους του κλαμπ, προκαλώντας τον «ελαφρύ τραυματισμό» πολλών άλλων ανθρώπων που ήταν παρόντες.

«Κάποιοι προσπάθησαν να τον καταδιώξουν, αλλά υποχώρησαν όταν τους απείλησε με μαχαίρι», πρόσθεσε η αστυνομία.

Αν και έφυγε πριν φτάσει στο σημείο το πρώτο περιπολικό, στη συνέχεια ο νεαρός έπεσε πάνω σε μια άλλη περίπολο. Τότε, «κατευθύνθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών» ψεκάζοντάς τους με το σπρέι που είχε στην κατοχή του, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να ανοίξει πυρ και να τον σκοτώσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

