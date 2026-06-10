Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας το Ιράν να δηλώσει τα εναπομείναντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει στους επιθεωρητές να επαληθεύσουν την κατάστασή τους, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να περιπλέξει τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν αμερικανικό ελικόπτερο Apache κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα το προηγούμενο έτος, σημαντικές ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου, συμπεριλαμβανομένου υλικού κοντά σε στρατιωτικό βαθμό εμπλουτισμού, εκτιμάται ότι έχουν διασωθεί. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον οργανισμό για την τύχη των αποθεμάτων αυτών ούτε έχει επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών στις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις.

Το ψήφισμα, που κατατέθηκε από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 10 αποχές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Κατά ψήφισαν η Ρωσία, η Κίνα και ο Νίγηρας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «απόπειρα συγκάλυψης της στρατιωτικής επιθετικότητας», υποστηρίζοντας ότι οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ είχαν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Δυτικοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι η απόφαση ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα να δυσκολέψει τις προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τεχεράνη κατά ΔΟΑΕ: «Πολιτικό και υποκριτικό το ψήφισμα»

Η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη στη Βιέννη κατηγόρησε τον ΔΟΑΕ ότι υιοθέτησε «ένα ακόμη πολιτικό ψήφισμα για τις ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση «στερείται του επαγγελματισμού που αναμένεται από έναν τεχνικό οργανισμό».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ιρανική αποστολή διερωτήθηκε «πώς μπορεί να είναι αξιόπιστος ο ΔΟΑΕ όταν εργαλειοποιείται από πολεμοκάπηλους», ενώ χαρακτήρισε υποκριτική τη διατύπωση του ψηφίσματος περί στήριξης μιας διπλωματικής λύσης.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν, όπως ανέφερε, «πράξεις επιθετικότητας» κατά του Ιράν, κατηγορώντας τη Δύση ότι χρησιμοποιεί τον πυρηνικό φάκελο για πολιτικές σκοπιμότητες.

Πηγή: skai.gr

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