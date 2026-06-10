Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο "Telekom Center" για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες, καθώς το πρόβλημα του Τζέντι Όσμαν στη μέση αποδείχθηκε αρκετό για να τον αφήσει εκτός δράσης, παρά την ένεση την οποία έκανε. Με δεδομένη την απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός μένει ουσιαστικά χωρίς διαθέσιμο παίκτη που να αγωνίζεται καθαρά στο «3».

Εκτός αυτών, ο Κώστας Σλούκας, που ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, επίσης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Game 4, κάτι που σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα παίξουν ένα do-or-die παιχνίδι για το πρωτάθλημα με... σύνθεση ανάγκης.

Οι 11 διαθέσιμοι του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεπέρασε τους πόνους από την τενοντίτιδα και είναι στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 4 των τελικών του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 21:00 στο Telekom Center.

Σε ό,τι αφορά στους ξένους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να διατηρήσει την εξάδα του τρίτου αγώνα και να αφήσει και πάλι εκτός τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα. Έτσι οι διαθέσιμοι ξένοι θα είναι οι Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Πηγή: skai.gr

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