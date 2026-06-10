Ένας υπάλληλος ναυτικής βάσης κοντά σε μαρίνα της Φλόριντα των ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση καρχαρία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν έπειτα από κλήση στο 911 που ανέφερε πιθανό περιστατικό πνιγμού. Όταν το πυροσβεστικό και ιατρικό προσωπικό της βάσης έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι το άτομο είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία, σύμφωνα με τον διοικητή της εγκατάστασης, Capt. Tristan Oliveria

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο εργαζόμενος πιστεύεται πως κολυμπούσε κοντά στη μαρίνα αναψυχής της βάσης όταν σημειώθηκε η επίθεση. Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WMBB-TV, το θύμα είναι πολιτικός υπάλληλος του Naval Surface Warfare Center και κολυμπούσε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν μεταφέρουν τον τραυματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο βοήθησαν το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και συνέβαλαν στην παροχή βοήθειας στον τραυματία. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα ή την ηλικία του θύματος, ούτε λεπτομέρειες για τα τραύματά του, επικαλούμενες λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας και τη συνεχιζόμενη έρευνα, ωστόσο ο Όλιβερια δήλωσε ότι ο εργαζόμενος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει το είδος του καρχαρία που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Το συμβάν παραμένει υπό διερεύνηση και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν καταστούν διαθέσιμες.

Πηγή: skai.gr

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