Ο πρώιμος κατάλογος πιθανών υποψηφίων των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2028 είναι αρκετά γνωστός. Η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προηγούνται στις πρώτες δημοσκοπήσεις, ενώ ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας, Τζος Σαπίρο, και η βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, προσελκύουν επίσης το ενδιαφέρον. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Πιτ Μπούτιτζετζ είναι νέος και πολιτικά ταλαντούχος, όπως και ο γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίζει ακόμη και σε πολιτικά συντηρητικές πολιτείες.

Υπάρχουν και άλλοι πιθανοί υποψήφιοι, αλλά αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον Ρο Κάνα, καθώς η στιγμή του φαίνεται να πλησιάζει.

Ο Κάνα είναι ένας φιλόδοξος και έντονα προοδευτικός βουλευτής από τη Σίλικον Βάλεϊ. Διεκδίκησε για πρώτη φορά θέση στο Κογκρέσο το 2004, σε ηλικία μόλις 27 ετών, απέναντι στον βετεράνο βουλευτή Τομ Λάντος, γνωρίζοντας συντριπτική ήττα. Αντί όμως να αποσυρθεί από την πολιτική, αξιοποίησε την εμπειρία, καλλιέργησε σχέσεις με την τεχνολογική ελίτ της περιοχής και αργότερα υπηρέτησε στο Υπουργείο Εμπορίου κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα.

Η ευκαιρία της επιστροφής ήρθε το 2014. Αντιμετωπίζοντας ξανά έναν μακροχρόνιο εν ενεργεία βουλευτή, τον Μάικ Χόντα από το Σαν Χοσέ, συγκέντρωσε εκατομμύρια δολάρια από προσωπικότητες της τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως η Σέριλ Σάντμπεργκ του Facebook. Έχασε οριακά, αλλά το 2016 κέρδισε άνετα στη ρεβάνς και από τότε υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε να ακολουθήσει τη συνηθισμένη πορεία ενός βουλευτή που αξιοποιεί την επιρροή των μεγάλων εταιρειών της περιφέρειάς του για να αποκτήσει ισχύ στην Ουάσιγκτον. Αντίθετα, άρχισε σχεδόν αμέσως να χτίζει εθνικό προφίλ ως ένθερμος προοδευτικός. Μέσα από πολυάριθμες εμφανίσεις σε πολιτικές εκπομπές της Κυριακής, κατάφερε να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα που σπάνια διαθέτει ένα σχετικά νέο μέλος της Βουλής.

Οι προεδρικές του φιλοδοξίες δεν αποτέλεσαν ποτέ μυστικό. Πρόσφατα δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα υπέρ προοδευτικών υποψηφίων σε ολόκληρη τη χώρα, μια κίνηση που συνάδει με τη στρατηγική ενός μελλοντικού προεδρικού διεκδικητή. Επιπλέον, διεύρυνε την απήχησή του συνεργαζόμενος με τον υπερσυντηρητικό Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι για τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Δημοκρατικοί δεν έχουν επιλέξει υποψήφιο πρόεδρο που να προέρχεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 1896, όταν ο Γουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν εντυπωσίασε το συνέδριο του κόμματος με τη διάσημη ομιλία του «Σταυρός από Χρυσό». Στη σύγχρονη εποχή, τα πλεονεκτήματα της εθνικής αναγνωρισιμότητας και της συγκέντρωσης χρημάτων ανήκουν συνήθως σε γερουσιαστές, κυβερνήτες ή πρώην αντιπροέδρους.

Ωστόσο, ο Κάνα διαθέτει ήδη αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ικανότητά του στη συγκέντρωση πόρων είναι εντυπωσιακή. Πέρυσι συγκέντρωσε περισσότερα από 9 εκατομμύρια δολάρια, επίδοση που τον κατέταξε πίσω μόνο από τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, τον επικεφαλής των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφρις και την Οκάσιο-Κορτές. Σήμερα διαθέτει σχεδόν 17 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της εκστρατείας του, ποσό που θα μπορούσε να μεταφέρει σε μια προεδρική καμπάνια.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του, όμως, είναι ότι η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει ακόμη έναν ξεκάθαρο ηγέτη. Οι περισσότεροι πιθανοί υποψήφιοι κινούνται μεταξύ κεντροαριστεράς και προοδευτικής πτέρυγας, ενώ πολιτικοί όπως ο Σαπίρο, ο Μπεσίρ και ο πρώην δήμαρχος του Σικάγου Ραμ Εμανουέλ αναμένεται να εμφανιστούν ως πιο κεντρώοι. Κανείς δεν έχει αναλάβει ακόμη τον ρόλο του αδιαπραγμάτευτα προοδευτικού εκφραστή του κόμματος.

Και αυτή η πολιτική «λωρίδα» φαίνεται να διευρύνεται. Υποψήφιοι με έντονα προοδευτικό προφίλ εμφανίζονται και επιτυγχάνουν καλές επιδόσεις σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Ακόμη και όσοι δεν κερδίζουν, συχνά συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά, δείχνοντας ότι υπάρχει μια ισχυρή εκλογική βάση που αναζητά εκπροσώπηση.

Η πολιτική ιστορία δείχνει ότι οι εκπλήξεις στις προεδρικές κούρσες συνήθως προέρχονται από μεγάλες ομάδες ψηφοφόρων που αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016, ο Μπέρνι Σάντερς στους Δημοκρατικούς, αλλά και πολιτικοί όπως ο Μάικ Χάκαμπι και ο Ρικ Σαντόρουμ στους Ρεπουμπλικανούς, αξιοποίησαν ακριβώς αυτή τη δυναμική.

Σήμερα, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι έως και το 40% των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές επιθυμεί έναν ξεκάθαρα προοδευτικό υποψήφιο. Αν ο Κάνα αποφασίσει να διεκδικήσει το χρίσμα, θα βρει μπροστά του ένα ιδιαίτερα δεκτικό κοινό.

Το μεγαλύτερο εμπόδιό του είναι η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές. Είναι πιο γνωστή στο εθνικό επίπεδο και διαθέτει ακόμη ισχυρότερη ικανότητα συγκέντρωσης χρημάτων. Αν αποφασίσει να είναι υποψήφια, πιθανότατα θα κυριαρχήσει στον προοδευτικό χώρο. Ωστόσο, αν ο Κάνα κινηθεί πρώτος και ξεκινήσει την εκστρατεία του πριν εκείνη λάβει τις αποφάσεις της, μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικό μέρος αυτής της εκλογικής βάσης.

Επιπλέον, οι κανόνες κατανομής των αντιπροσώπων στο Δημοκρατικό Κόμμα θα μπορούσαν να τον ευνοήσουν. Αν οι πιο κεντρώοι υποψήφιοι μοιραστούν τις ψήφους μεταξύ τους, ένας προοδευτικός υποψήφιος που θα συγκεντρώνει σταθερά 35%-40% θα μπορούσε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα ήδη από τον Μάρτιο του 2028.

Ίσως, αυτό να βλέπει και ο Ρον Κλέιν, πρώην στενός συνεργάτης του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες συμβουλεύει ήδη τον Κάνα. Εφόσον η Οκάσιο-Κορτές παραμένει ασαφής ως προς τις προθέσεις της, δεν αποκλείεται και άλλα έμπειρα στελέχη του κόμματος να στραφούν προς τον βουλευτή της Σίλικον Βάλεϊ.

Πολλοί πολιτικοί έδειχναν ιδανικοί στα χαρτιά αλλά απέτυχαν όταν ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας. Ένα πράγμα όμως είναι σαφές: υπάρχει μια μεγάλη και ακόμη ανοιχτή πολιτική ευκαιρία στην κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028, και ο Ρο Κάνα δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που φοβόταν να αναλάβει ρίσκα για να την αξιοποιήσει.

Πηγή: skai.gr

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