Ο Τραμπ ελπίζει για συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα ώστε μετά να κάνουν χρυσές δουλειές με τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα η Ρωσία και η Ουκρανία να καταλήξουν σε συμφωνία αυτή την εβδομάδα και ύστερα να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ ώστε να κερδίσουν μια περιουσία

Ειδικότερα, ο Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του μέσω Truth Social:

«Ελπίζουμε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα καταλήξουν σε συμφωνία αυτή την εβδομάδα. Και οι δύο θα αρχίσουν τότε να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι σε πλήρη άνθιση, και θα κερδίσουν μια περιουσία!»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ "θα καλωσόριζε" την παράταση της πασχαλινής εκεχειρίας

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε νωρίτερα ότι «θα καλωσόριζε» την παράταση, πέραν της Κυριακής, της πασχαλινής εκεχειρίας που κήρυξε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και το Κρεμλίνο νωρίτερα ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια εντολή.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε το Σάββατο εκεχειρία 30 ωρών, με την ευκαιρία του Πάσχα, η οποία λήγει απόψε τα μεσάνυχτα. Ωστόσο, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την παραβίασή της.

«Είδαμε την ανακοίνωση του προέδρου Πούτιν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός λόγω του Πάσχα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη πλήρους και συνολικής εκεχειρίας» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον «θα καλωσόριζε» την παράτασή της.

Οι δύο εμπόλεμες χώρες πάντως κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Από τη ρωσική πλευρά, το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για «άκαρπες προσπάθειες» του ουκρανικού στρατού να επιτεθεί σε ρωσικές θέσεις στους τομείς Σούχα Μπάλκα και Μπαγκάτιρ, στην περιοχή του Ντονέτσκ. Καταγράφηκαν επίσης στρατιωτικές ενέργειες στις περιοχές που συνορεύουν με το Μπριάνσκ, το Κουρσκ και το Μπέλγκοροντ, στις οποίες «τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν άμαχοι».

Από ουκρανικής πλευράς, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ρωσικές επιχειρήσεις» στους τομείς του Ποκρόφσκ και του Σιβέρσκ, στο ανατολικό μέτωπο, κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό ότι «συνεχίζει να χρησιμοποιεί βαρέα όπλα».

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο Κραματόρσκ, κοντά στο μέτωπο, είπε ότι άκουσε εκρήξεις σήμερα, αλλά η κατάσταση έδειχνε πολύ πιο ήσυχη σήμερα και δεν έβλεπε καπνό να υψώνεται στον ορίζοντα. «Η δράση του εχθρού μειώθηκε σημαντικά στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Χαρκόβου» και παρατηρήθηκαν μόνο «μεμονωμένα περιστατικά», ανέφερε εξάλλου ένας Ουκρανός διοικητής μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του

