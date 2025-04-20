Ουκρανός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τη Μόσχα για παράταση της εκεχειρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη ακούσει τίποτα από τη Ρωσία σχετικά με πιθανή παράταση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς η προθεσμία λήγει σε λιγότερο από τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δώσει εντολή να παραταθεί η πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σημειώνεται ότι η «πασχαλινή εκεχειρία» που ανακοίνωσε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να λήξει σήμερα τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το BBC, ο Σιμπίχα ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία έχει προτείνει την παράταση της εκεχειρίας μετά τα μεσάνυχτα και είναι ανοιχτή σε μια 30ήμερη πλήρη εκεχειρία «εάν η Ρωσία ανταποκριθεί» στην πρόταση αυτή.

«Δεν έχουμε ακούσει ακόμη τίποτα από τη Μόσχα», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα λόγια του Πούτιν είναι «κενά» και έκανε λόγο για περισσότερες από 46 ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της ημέρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από τη μεριά του κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε εκατοντάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός της.

Οι αλληλοκατηγορίες αυτές φαίνεται ότι είναι απίθανο η 30ωρη εκεχειρία να φέρει μόνιμη ειρήνη, σημειώνει το BBC.

Εν τω μεταξύ, οι εορτασμοί του Πάσχα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Πούτιν παρακολούθησε μια μεταμεσονύκτια λειτουργία, ενώ οι Ουκρανοί στρατιώτες στις γραμμές του μετώπου γιορτάζουν επίσης την Κυριακή του Πάσχα. Νωρίτερα σήμερα, στο πασχαλινό του μήνυμα προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι η ειρήνη θα επιστρέψει στη χώρα τους και να επιμείνουν για να ξεπεράσουν τον δύσκολο δρόμο του πολέμου στον οποίο ταξιδεύουν εδώ και 1.152 ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, ευχήθηκε στους οπαδούς του καλό Πάσχα, αλλά δεν σχολίασε την κατάπαυση του πυρός, καθώς η υπομονή του με τον πόλεμο εξαντλείται. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, στην πρώτη επίσημη αντίδραση των ΗΠΑ στην πασχαλινή εκεχειρία του Πούτιν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ δεσμεύονται να επιτύχουν πλήρη και ολοκληρωτική εκεχειρία» στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα καλωσόριζε την επέκταση της εκεχειρίας και πέραν της Κυριακής.

Σε αυτό το σημείο, φαίνεται απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, καθώς δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι θέλει να την παρατείνει.

Όσον αφορά το τι έχουμε να αναμένουμε την εβδομάδα που έρχεται, οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία θα συνεχιστούν στο Λονδίνο, ενώ αναμένεται επίσης να υπογραφεί μια συμφωνία για ορυκτά μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

