ΗΠΑ: Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο στο Norfolk

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Norfolk State University στο Norfolk της Βιρτζίνια, το βράδυ του Σαββάτου, όπως μεταδίδει το NBC.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30 σε δρόμο που διασχίζει την πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ. Ένας άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του και ένας άλλος με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η αστυνομία είπε ότι ο πυροβολισμός βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό έρευνα και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι μαθητές συμμετείχαν στον πυροβολισμό ή αν έχει εντοπιστεί κάποιος ύποπτος. Ένας εκπρόσωπος του Norfolk State University δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε μια κλήση για περισσότερες πληροφορίες.

Ο πυροβολισμός έρχεται λίγες μέρες μετά τους πυροβολισμούς στο κρατικό πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Ένας 20χρονος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ στο φοιτητικό σωματείο της FSU, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα.

Πηγή: skai.gr

