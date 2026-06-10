Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, σάρωσαν για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες στην περιοχή.

Ειδικότερα, το καλοκαιρινό μπουρίνι ξεκίνησε κατά τις 16:00 με τα καιρικά φαινόμενα να σταματούν λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα.

Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων, πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια από χαλάζι. Η φωτεινοί σηματοδότες σε πολλά σημεία βραχυκύκλωσαν, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν και να δημιουργείται τροχαίο -ευτυχώς με υλικές ζημιές- ανάμεσα σε 3 αυτοκίνητα, στη διασταύρωση της Πεδινής.

Πηγή: skai.gr

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