Πεσκόφ: Καμία εντολή από τον Πούτιν για παράταση της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δώσει εντολή να παραταθεί η πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία, δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν ανακοίνωσε χθες την πασχαλινή εκεχειρία σε συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ, με ισχύ από τις τις 18:00 ώρα Μόσχας (και Ελλάδας) στις 19 Απριλίου έως τις 00:00 ώρα Μόσχας στις 21 Απριλίου, συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

Σε λίγες ώρες επομένως λήγει η κατάπαυση του πυρός, αλλά ακόμη και πριν από την καταληκτική ημερομηνία, υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με το αν η εκεχειρία ήταν ποτέ πραγματικά σε ισχύ.

Μια γρήγορη ματιά για τις τελευταίες εξελίξεις:

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα λόγια του Πούτιν είναι «κενά» και έκανε λόγο για περισσότερες από 46 ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της ημέρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από τη μεριά του κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε εκατοντάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός της.

Οι αλληλοκατηγορίες αυτές φαίνεται ότι είναι απίθανο η 30ωρη εκεχειρία να φέρει μόνιμη ειρήνη, σημειώνει το BBC.

Εν τω μεταξύ, οι εορτασμοί του Πάσχα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Πούτιν παρακολούθησε μια μεταμεσονύκτια λειτουργία, ενώ οι Ουκρανοί στρατιώτες στις γραμμές του μετώπου γιορτάζουν επίσης την Κυριακή του Πάσχα. Νωρίτερα σήμερα, στο πασχαλινό του μήνυμα προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι η ειρήνη θα επιστρέψει στη χώρα τους και να επιμείνουν για να ξεπεράσουν τον δύσκολο δρόμο του πολέμου στον οποίο ταξιδεύουν εδώ και 1.152 ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, ευχήθηκε στους οπαδούς του καλό Πάσχα, αλλά δεν σχολίασε την κατάπαυση του πυρός, καθώς η υπομονή του με τον πόλεμο εξαντλείται. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, στην πρώτη επίσημη αντίδραση των ΗΠΑ στην πασχαλινή εκεχειρία του Πούτιν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ δεσμεύονται να επιτύχουν πλήρη και ολοκληρωτική εκεχειρία» στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα καλωσόριζε την επέκταση της εκεχειρίας και πέραν της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

