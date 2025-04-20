Να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα καλεί τους Ουκρανούς ο Ζελένσκι σε πασχαλινό μήνυμα

Στο πασχαλινό του μήνυμα προς τους Ουκρανούς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι η ειρήνη θα επιστρέψει στη χώρα τους και να επιμείνουν για να ξεπεράσουν τον δύσκολο δρόμο του πολέμου στον οποίο ταξιδεύουν εδώ και 1.152 ημέρες.

Φορώντας ένα γκρι παραδοσιακό κεντητό πουκάμισο, μπροστά από την κεντρική εκκλησία του Κιέβου, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν χάνει ποτέ την πίστη του.

«Είμαστε ενωμένοι. Κάθε μέρα, και ειδικά σήμερα, που οι Ουκρανοί όλων των χριστιανικών δογμάτων γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια ημερομηνία. Μαζί. Παλεύουμε μαζί για την Ουκρανία. Και προσευχόμαστε για την Ουκρανία μαζί» είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι Εβραίος, σε ένα μήνυμα γεμάτο λυρισμό και συγκίνηση.

«Ξέρουμε τι υπερασπιζόμαστε. Ξέρουμε για τι αγωνιζόμαστε. Για ποιον και για το καλό» είπε ο Ζελένσκι.

«Θα έρθει η μέρα της ζωής. Η μέρα της ειρήνης. Η ημέρα της Ουκρανίας. Μια μέρα που διαρκεί έναν αιώνα. Και θα μπορέσουμε να μαζευτούμε ξανά μαζί. Σε ένα τραπέζι. Σε ένα ειρηνικό Πάσχα»

Evil may have its hour, but God will have His day. This is one of the meanings enshrined in the story of Christ. Of His earthly suffering and death – and of His resurrection, and the truth that sooner or later, yet inevitably, evil will retreat, and life will triumph.



That is… pic.twitter.com/W4ChVWWFuP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025

Εκρήξεις στο Ντονέτσκ αναφέρει η Μόσχα

Ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα και ενώ είναι σε εξέλιξη η εκεχειρία 30 ωρών που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χτες ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο ελεγχόμενο από τους Ρώσους Ντονέτσκ ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το TASS, επικαλούμενο τοπικές «επιχειρησιακές υπηρεσίες», ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από το 2014.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη μετά τις 9 το πρωί, επικαλούμενο τον ρεπόρτερ του στην περιοχή.

Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επαληθεύσει τις αναφορές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε αιφνιδιαστική 30ωρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία το Μεγάλο Σάββατο, αλλά το Κίεβο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις και ζήτησαν παρατεταμένη πραγματική παύση των εχθροπραξιών.

Παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ο ρωσικός στρατός έκανε στη διάρκεια τη νύχτας απόπειρες να προωθηθεί και να επιφέρει απώλειες στις δυνάμεις της Ουκρανίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, παρά την κήρυξη μιας πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός από τον Πούτιν.

«Γενικά, από το πρωί του Πάσχα, μπορούμε να πούμε ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια γενική εντύπωση κατάπαυσης του πυρός, όμως σε ορισμένα μέρη δεν εγκαταλείπει μεμονωμένες προσπάθειες να προωθηθεί και να επιφέρει απώλειες στην Ουκρανία», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν σήμερα το πρωί 59 επεισόδια βομβαρδισμού από τις ρωσικές δυνάμεις και πέντε απόπειρες επίθεσης εκ μέρους τους κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

A report by the Commander-in-Chief.



We are documenting the actual situation on all directions. The Kursk and Belgorod regions — Easter statements by Putin did not extend to this territory. Hostilities continue, and Russian strikes persist. Russian artillery can still be heard… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ακόμα πως η πρόταση της Ουκρανίας να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες μετά το Πάσχα παραμένει σε ισχύ.

