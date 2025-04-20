Πρώτη αντίδραση ΗΠΑ για την εκεχειρία του Πούτιν: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα καλωσόριζε την επέκταση της κατάπαυσης του πυρός και πέραν της Κυριακής

«Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να επιτύχουν πλήρη και ολοκληρωτική εκεχειρία» στην Ουκρανία, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας την πασχαλινή εκεχειρία που ανακοίνωσε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η οποία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.

Στην πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ για την ανακοίνωση του Πούτιν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι θα καλωσόριζε την επέκταση της εκεχειρίας και πέραν της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.