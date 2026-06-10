Έμεινε ελεύθερος από την Τότεναμ ο Μπισουμά

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ιβ Μπισουμά ανακοίνωσε η Τότεναμ, καθώς το συμβόλαιο του διεθνούς μέσου από το Μάλι έφτασε στο τέλος του.

Ο Μπισουμά μετακόμισε στο βόρειο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2022 προερχόμενος από την Μπράιτον και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «σπερς» κατέγραψε 111 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα δύο γκολ που σημείωσε με τη φανέλα της Τότεναμ ήρθαν τη σεζόν 2024/25 απέναντι σε Έβερτον και Γουέστ Χαμ, ενώ σημαντικό ρόλο είχε και στην πορεία που οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Europa League.

Παράλληλα, η Τότεναμ γνωστοποίησε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές των ακαδημιών της αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση των συμβολαίων τους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται παίκτες από την Κ21 και την Κ18.



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