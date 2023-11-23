Νέα μεγάλη ετήσια αύξηση της καθαρής μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο καθαρός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 12μηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ήταν 672.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS).

Θα επρόκειτο για ετήσιο απολογισμό ρεκόρ, ωστόσο το ONS ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τον καθαρό αριθμό αφίξεων μεταναστών για το πλήρες 12μηνο του 2022, από 606.000 σε 745.000.

Κατά συνέπεια τα φετινά στοιχεία καταδεικνύουν μείωση του μεταναστευτικού ρεύματος προς τη χώρα. «Αν και είναι πολύ νωρίς να πούμε αν πρόκειται για την αρχή μιας νέας πτωτικής τάσης, αυτές οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν μια επιβράδυνση της μετανάστευσης προς τη χώρα που συνδυάζεται από αύξηση της φυγής μεταναστών», ανέφερε το ONS.

Με βάση τα στοιχεία, οι αφίξεις μεταναστών στη χώρα στο διάστημα Ιουλίου '22 - Ιουνίου '23 ανήλθαν σε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ έφυγαν από τη χώρα 508.000.

Συντριπτικά η πλειοψηφία των αφίξεων, συγκεκριμένα 968.000, αφορούσε πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια τάση που έχει παγιωθεί μετά από το Brexit.

Από αυτούς οι περισσότεροι (278.000) ήρθαν στη Βρετανία για εργασία, ενώ 263.000 ήρθαν για σπουδές.

Οι νέοι Ευρωπαίοι μετανάστες προς το Ην. Βασίλειο ήταν 129.000, ενώ στην πατρίδα τους επέστρεψαν και 84.000 Βρετανοί.

Ήδη βουλευτές από τη δεξιά πτέρυγα του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, όπως ο πρώην υπουργός Σάιμον Κλαρκ, αντέδρασαν λέγοντας ότι «είναι μη βιώσιμο οικονομικά και κοινωνικά» να είναι τόσο υψηλός ο αριθμός των μεταναστών.

