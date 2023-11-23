Στην απομάκρυνση μεταλλικού εμποδίου προχώρησαν τα συνεργεία διάσωσης με αποτέλεσμα να αισιοδοξούν ότι βρίσκονται κοντά στον απεγκλωβισμό των 41 εργατών που είναι παγιδευμένοι από την Κυριακή στα συντρίμμια οδικής σήραγγας στα ινδικά Ιμαλάια.

Οι εργάτες, οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι εδώ και 11 ημέρες στην μήκους 4,5 χιλιομέτρων σήραγγα στο κρατίδιο Ουταραχάντ, είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τις αρχές, και έχουν πρόσβαση σε φως, οξυγόνο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Οι διασώστες περίμεναν ότι θα είχαν επιτύχει μέχρι σήμερα το πρωί να ανοίξουν δίοδο στα συντρίμμια και να εισαγάγουν σε αυτή χαλύβδινο σωλήνα, μέσω του οποίου σχεδιάζουν να ανασύρουν στην επιφάνεια τους εργάτες, καθώς ήδη είχαν καλύψει τα δύο τρίτα της απόστασης που τους χώριζαν από αυτούς.

Ωστόσο, ενώ είχαν ήδη σκάψει σε βάθος 45 μέτρων από τα 60 στα οποία υπολογίζεται ότι βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι, συνάντησαν ένα ατσάλινο πλέγμα δοκών και χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να το κόψουν και να το απομακρύνουν, σημείωσε ο αξιωματούχος Μπάσκαρ Κούλμπε.

«Βάσει των μέχρι στιγμής υπολογισμών μας, απομένουν (...) περίπου 14 με 15 ώρες (δουλειάς) αν δεν προκύψει τίποτε άλλο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εργάζεται στο σχέδιο κατασκευής της οδικής σήραγγας.

Μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις εκσκαφής, σχεδιάζεται η κάθοδος μέσω του σωλήνα εκκένωσης διασωστών με τροχήλατα φορεία για να φέρουν στην επιφάνεια τους παγιδευμένους εργάτες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Την Τρίτη, για πρώτη φορά κατέστη δυνατό να υπάρξει οπτική επαφή με τους εγκλωβισμένους, χάρη σε ενδοσκοπική κάμερα που πέρασαν οι διασώστες μέσω του αγωγού από τον οποίο τους τροφοδοτούν με αέρα, τροφή και νερό.

Οι οικογένειές τους, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο που γίνονται οι επιχειρήσεις, έχουν φτιάξει ινδουϊστικό ιερό, όπου ινδουϊστής ιερωμένος προσευχόταν για τη διάσωσή τους.

"Η μέρα που θα βγουν από το τούνελ θα είναι για μας η σπουδαιότερη και η ευτυχέστερη στη ζωή μας", δήλωσε ο 35χρονος Σάνσαλ Σινγκ Μπιστ, ο 24χρονος ξάδελφος του οποίου, ο Πούσκαρ Σινγκ Άρι, βρίσκεται μεταξύ των παγιδευμένων εργατών.

Νοσοκομείο εκστρατείας έχει στηθεί κοντά στο σημείο που έχουν εγκλωβιστεί οι εργάτες, ενώ και ασθενοφόρα βρίσκονται εκεί για να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες μόλις βγουν.

Η σήραγγα μήκους 4,5 χιλιομέτρων στην οποία έχουν παγιδευτεί κατασκευάζεται ανάμεσα στις πόλεις Σιλκιάρα και Ντανταλγκαόν για να συνδέσει το Ουταρκάσι με το Γιαμουνότρι, δύο από τους ιερότερους τόπους προσκυνήματος των ινδουϊστών.

Κατασκευάζεται στο πλαίσιο σχεδίου οδικών αρτηριών του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης ανάμεσα σε κάποιους από τους πιο δημοφιλείς ιερούς τόπους προσκυνήματος των ινδουϊστών στη χώρα, όπως και στις μεθοριακές περιοχές με την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

