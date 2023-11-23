Κολομβιανός ηθοποιός που είχε παίξει σε πολλές ταινίες στην πλατφόρμα του Netflix και του Apple TV εντοπίστηκε νεκρός με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα.

Netflix star killed in brutal machete attack age 23 https://t.co/kiRELY0Xr6 pic.twitter.com/8svF3RfBtu November 23, 2023

Ο 23χρονος Kevin Andres Munoz Tovar βρέθηκε νεκρός την Δευτέρα στην πόλη Tulua με πολλές μαχαιριές στο σώμα του, αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τη Sun ένας 19χρονος που δεν κατονομάζεται έχει συλληφθεί ως ύποτος για τη δολοφονία του ηθοποιού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: «Το αστυνομικό τμήμα της Valle αναφέρει ότι χάρη στις έγκαιρες πληροφορίες που έδωσαν οι πολίτες, επιτεύχθηκε η σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ανθρωποκτονία του Kevin Andres Munoz Tovar, γνωστού ηθοποιού από κολομβιανή ταινία. Τα άτομα που προκάλεσαν τους τραυματισμούς στη συνέχεια διέφυγαν από τη σκηνή, αλλά χάρη σε πληροφορίες από την κοινότητα, ένας από αυτούς συνελήφθη».

Ο 23χρονος πρωταγωνίστησε το 2020 στην ταινία του Netflix «Lavaperros».

Το 2022 εμφανίστηκε στο θρίλερ «Echo 3» του Apple TV+, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Michiel Huisman, Luke Evans και Jessica Collins, ενώ εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Turbia»

Σημειώνεται πως η δολοφονία του Kevin Andres Munoz Tovar είναι η 11η που καταγράφεται φέτος στην πόλη Tulua της Κολομβίας.

Πηγή: skai.gr

