Η Ιταλία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την σημερινή (Τετάρτη) συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο. Πρώτα απ΄όλα διότι όλοι εκτιμούν ότι με την διακυβερνητική αυτή διάσκεψη θα αναβαθμιστεί η ήδη στενότατη σχέση των δυο χωρών. Κύρια θέματα συζήτησης οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η μελλοντική οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης.

Πρωταρχικής σημασίας για την Ιταλία είναι οι αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Η κυβέρνηση της Ρώμης επιμένει ότι οι κανόνες για την μείωση του χρέους και του ελλείμματος πρέπει να είναι πιο ελαστικοί. Διαφορετικά, υπάρχει η πιθανότητα να προβάλει βέτο. Η θέση της Μελόνι είναι ότι οι επενδύσεις -ιδίως για την πράσινη και ψηφιακή τεχνολογία- δεν πρέπει συνυπολογίζονται στο ποσοστό του ελλείμματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν οι Ιταλοί σχολιαστές, η συντηρητική κυβέρνηση της Ρώμης δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στις μειώσεις φόρων και στην αύξηση των συντάξεων που είχε υποσχεθεί πριν από τις εκλογές. Η Ιταλία επιμένει δηλαδή ότι το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας θα πρέπει να είναι «βιώσιμο», προς όφελος κυρίως των μεσογειακών χωρών.

Στόχος η γεφύρωση των διαφορών με το Βερολίνο

Η σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με τις προθέσεις της ιταλικής πλευράς, θα πρέπει να χρησιμεύσει ώστε να γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές με το Βερολίνο, προκειμένου η Ρώμη να μπορεί να συνεργαστεί ισότιμα, στενά και ανεμπόδιστα, τόσο με την γαλλική όσο και με την γερμανική κυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από ιταλικές κυβερνητικές διαρροές, η Μελόνι και οι συνεργάτες της εκτίμησαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Γερμανός καγκελάριος δεν προχώρησε σε ουσιαστική κριτική της ιταλο-αλβανικής συμφωνίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία δυο κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες, στην Βόρεια Αλβανία.

Βερολίνο και Ρώμη συμφωνούν ότι πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά η συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής των μεταναστών. Στα βασικά θέματα της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί και το ενεργειακό. Κι αυτό διότι η Ρώμη θεωρεί ότι αποτελεί γεωγραφικά βασικής σημασίας ενεργειακό κόμβο, με σημαντικές συμφωνίες για το φυσικό αέριο, με χώρες όπως η Αλγερία, ενώ για το μέλλον, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται προς το πράσινο υδρογόνο.

