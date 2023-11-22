Ο υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για «μια επιχείρηση υβριδικής επίθεσης» με την οποία στέλνει μετανάστες στα σύνορα της βαλτικής χώρας, με στόχο να υπονομεύσει την ασφάλεια της.

Συνολικά 75 μετανάστες, κυρίως από τη Σομαλία και τη Συρία, έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν στην Εσθονία από τη Ρωσία μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης Νάρβα από την περασμένη Πέμπτη, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Εσθονίας ERR. Κανείς από τους μετανάστες δεν ζήτησε άσυλο και όλοι στάλθηκαν πίσω, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Εσθονία έχει προετοιμαστεί να κλείσει συνοριακά περάσματα αν «κλιμακωθεί η μεταναστευτική πίεση από τη Ρωσία» και να αντιμετωπίσει τους μετανάστες αν αυτοί προσπαθήσουν να εισέλθουν εκτός των επίσημων σημείων διέλευσης, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Εσωτερικών Λάουρι Λάανεμετς μέσω εκπροσώπου του.

«Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι εμπλέκονται Ρώσοι αξιωματούχοι των συνοριακών υπηρεσιών και πιθανόν άλλων φορέων», τόνισε.

«Για να το πούμε ανοιχτά, (η) συνεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης είναι μια επιχείρηση υβριδικής επίθεσης», πρόσθεσε.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι να σχολιάσουν.

Η γειτονική Φινλανδία κατηγορεί επίσης τη Ρωσία για μεταναστευτικές ροές που το Ελσίνκι πιστεύει ότι υποκινούνται από την Μόσχα.

Τη Δευτέρα, το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι η Ρωσία ωθεί σκόπιμα μετανάστες προς τα σύνορα της Φινλανδίας, σημειώνοντας ότι οι Ρώσοι συνοριοφύλακες εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες.

Ο Εσθονός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι μετανάστες εμφανίζονται στα σύνορα της Εσθονίας «ενορχηστρωμένα και σε ομάδες των 7-11 ατόμων», τονίζοντας πως η κατάσταση στα σύνορα Εσθονίας-Ρωσίας είναι «παρόμοια» με αυτή στη Λετονία και τη Λιθουανία στα σύνορά τους με τη Λευκορωσία.

Οι δύο χώρες και η Πολωνία έχουν κατηγορήσει τη Λευκορωσία ότι ενορχηστρώνει την άφιξη χιλιάδων μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στα σύνορά τους από το 2021. Η Λευκορωσία αρνείται την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

