Νέα κινητοποίηση των αγροτών λίγο έξω από τη Ρώμη

Κύριο αίτημα των διαδηλωτών είναι να συναντηθούν και πάλι με τον Ιταλό υπουργό Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα

Αγρότες Ιταλία

Οι Ιταλοί αγρότες προχώρησαν σήμερα σε νέα κινητοποίηση λίγο έξω από την Αιώνια Πόλη. Δεκάδες οδηγοί τρακτέρ πραγματοποίησαν πρώτα πορεία διαμαρτυρίας στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Ρώμης και στη συνέχεια, για δύο περίπου ώρες, μπλόκαραν την κυκλοφορία στην οδό Νομεντάνα, η οποία συνδέει το κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας με την ευρύτερη περιοχή της.

Κύριο αίτημα των διαδηλωτών είναι να συναντηθούν και πάλι με τον Ιταλό υπουργό Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, να καθοριστούν δίκαιες τιμές για την πώληση των προϊόντων τους και να αρχίσει μόνιμος διάλογος με την κυβέρνηση για τα κύρια προβλήματα του γεωργικού τομέα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Σαρδηνία, παράλληλα, ζήτησαν να μπορέσουν να έχουν σύντομη συνάντηση στο νησί τους με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης θα μεταβεί αύριο στη Σαρδηνία, στο πλαίσιο μιας προεκλογικής πρωτοβουλίας της συντηρητικής συμμαχίας, ενόψει των τοπικών εκλογών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία Αγρότες κινητοποιήσεις
