Νέα «επίθεση φιλίας» του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν στην Ιταλία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε σε νέα «επίθεση φιλίας» προς την Ιταλία απαντώντας σε φόρουμ νέων που οργανώθηκε στο Σότσι σε ιταλό φοιτητή.

«Θαυμάζαμε ανέκαθεν την ιταλική τέχνη, αυτή μας έφερε κοντά. Αλλά τους δυο λαούς μας δεν τους ένωσε μόνον η τέχνη. Μας ένωσαν επίσης ο πόλεμος για ανεξαρτησία, ο ιταλός ήρωας Τζουζέπε Γκαριμπάλντι. Οι Ιταλοί είχαν πάντα στις καρδιές τους λαχτάρα για ελευθερία. Αυτό σημαίνει ότι σέβεστε την επιθυμία των άλλων λαών να κάνουν τις επιλογές τους και να διαλέγουν την μοίρα τους», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Την 20ή Φεβρουαρίου, ο Πούτιν είχε αναφερθεί και πάλι στην εγγύτητα της Ιταλίας με την Ρωσία απαντώντας στην Μόσχα σε ερώτηση ιταλίδας φοιτήτριας. «Η Ιταλία ήταν πάντα δίπλα μας, στην χώρα σας ένιωσα σαν στο σπίτι μου», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

