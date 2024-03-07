H Νότια Αφρική ζήτησε έκτακτα μέτρα από το Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ

Η Νότια Αφρική ζήτησε την Τετάρτη από το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη (CIJ) να επιβάλει νέα έκτακτα μέτρα στο Ισραήλ απέναντι σε αυτό που περιγράφει ως "μαζική πείνα", απόρροια της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Είναι η δεύτερη φορά που η Πρετόρια ζητεί πρόσθετα μέτρα από το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ, καθώς το πρώτο αίτημά της τον Φεβρουάριο απορρίφθηκε.

Η Νότια Αφρική δήλωσε, σε ένα έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το Διεθνές Δικαστήριο, ότι "αναγκάζεται να επανέλθει ενώπιον του δικαστηρίου υπό το φως των νέων γεγονότων και αλλαγών που σημειώνονται στην κατάσταση στη Γάζα -- ειδικότερα την κατάσταση της μαζικής πείνας".

Η Πρετόρια δήλωσε ότι το αίτημά της θα μπορούσε να είναι "η τελευταία ευκαιρία που θα έχει αυτό το δικαστήριο για να σώσει τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας, ο οποίος ήδη πεθαίνει από πείνα και τώρα είναι στα πρόθυρα του λιμού", επικαλούμενη το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Το Διεθνές Δικαστήριο απέρριψε τον Φεβρουάριο ένα πρώτο πρόσθετο αίτημα από τη Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ, το οποίο είχε προαναγγείλει επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ έπρεπε να σεβαστεί τα μέτρα που είχαν ήδη διαταχθεί.

Η Πρετόρια είχε ήδη προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούσαν παραβίαση της Σύμβασης για την αποτροπή και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί επ' αυτού, αλλά στις 26 Ιανουαρίου έδωσε εντολή στο Ισραήλ να αποτρέψει οποιαδήποτε πιθανή πράξη γενοκτονίας και να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την πρωτοφανή επίθεση μαχητών της Χαμάς που διείσδυσαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ. Στην επίθεση αυτή έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι που σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Εν είδει αντιποίνων, η ισραηλινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Τουλάχιστον 30.717 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στο παλαιστινιακό έδαφος, στη συντριπτική τους πλειοψηφία άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

