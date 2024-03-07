Πενήντα μετανάστες και πρόσφυγες διασώθηκαν στην κεντρική Μεσόγειο, από το πλοίο της ΜΚΟ Seawatch5, ενώ ένας μετανάστης 17 ετών πέθανε λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί διασωθέντες φέρουν σοβαρά εγκαύματα σε όλο τους το σώμα. Ταξίδευαν με ένα παλιό, ξύλινο καράβι, το οποίο έγειρε επικίνδυνα προς την μια του πλευρά.

Οι ιταλικές αρχές υπέδειξαν, ως καταλληλότερο ασφαλές λιμάνι εκείνο του Ρήγιου της Καλαβρίας αλλά οι υπεύθυνοι της επιχείρησης διάσωσης απάντησαν ότι χρειάζονται πλησιέστερο λιμάνι και την ώρα αυτή κατευθύνονται στο νησί της Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με το Seawatch5 4 διασωθέντες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και πρέπει να μεταφερθούν άμεσα στην ξηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

