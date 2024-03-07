Γερμανία: Νέες απεργίες στους σιδηροδρόμους και στην Lufthansa

Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους και στην Lufthansa.

Η Γερμανική Ένωση Μηχανοδηγών (GDL) έχει καλέσει τα μέλη της σε απεργία από τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης έως και τις 13:00 της Παρασκευής. Στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες η απεργία ξεκίνησε ήδη από χθες (Τετάρτη) στις 18:00 και θα λήξει την Παρασκευή στις 05:00.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) ανακοίνωσαν έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων με μεγαλύτερα τρένα, ωστόσο αναμένεται να ακυρωθεί περίπου το 80% των τακτικών διαδρομών.

Εργαζόμενοι και εργοδότες είχαν συμφωνήσει σε «ανακωχή» έως τις αρχές Μαρτίου, μετά τη νέα αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όμως το συνδικάτο των μηχανοδηγών απέρριψε εκ νέου τις προτάσεις της εταιρίας και εξήγγειλε και πάλι απεργιακές κινητοποιήσεις. «Θα ακολουθήσει απεργιακό κύμα», δήλωσε ο επικεφαλής της GDL Κλάους Βεζέλσκι, προειδοποιώντας ότι στο εξής δεν θα πρέπει να αποκλείονται απεργίες ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς την 48ωρη προειδοποίηση που ίσχυε έως τώρα. «Αυτό σημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι πλέον αξιόπιστο μέσο μεταφοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Κεντρικό αίτημα των εργαζομένων στα τρένα είναι η μείωση από το 2028 των ωρών εργασίας από 38 σε 35 ώρες την εβδομάδα με πλήρεις αποδοχές. Ο κ. Βεζέλσκι δέχεται πάντως τις τελευταίες ώρες έντονη κριτική, καθώς φέρεται να διαστρέβλωσε το περιεχόμενο διαμεσολαβητικής πρότασης την οποία είχαν αποδεχθεί οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι. Ενώ η πρόταση αφορούσε μείωση των ωρών εργασίας σε δύο στάδια στις 36 ώρες, ο επικεφαλής των συνδικαλιστών δήλωσε ότι οι ώρες ήταν 37, ενώ μισή επιπλέον ώρα θα ήταν προαιρετική και θα συνεπαγόταν μείωση αποδοχών. Ο Κλάους Βεζέλσκι παραδέχθηκε μιλώντας στην Sueddeutsche Zeitung ότι έκανε «λάθος συλλογισμό», αλλά διευκρίνισε ότι δεν θα αλλάξει την στάση του.

Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ (FDP) χαρακτήρισε «ακατανόητη» την σύγκρουση των εργαζομένων με τους εργοδότες και δήλωσε ότι το συνδικάτο τους «δεν ενδιαφέρεται για λύση» και «αντί για λύσεις, αναζητά λόγους για διαφωνία και νέες απεργίες».

«Δεν γίνεται εκατομμύρια επιβάτες να μην μπορούν να πάνε στη δουλειά τους λόγω αυτής της λάθος σκέψης», ανακοίνωσε νωρίτερα απόψε η Ομοσπονδιακή Ένωση Τοπικών Σιδηροδρόμων και πρόσθεσε ότι «είναι αδιανόητο να επιμένουν κάποιοι στις μέγιστες απαιτήσεις, να μην μετακινούνται ούτε χιλιοστό και να εγκαταλείπουν τις διαπραγματεύσεις».

Από τις 04:00 τα ξημερώματα αρχίζει και η απεργία που έχει εξαγγείλει η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di για το προσωπικό εδάφους της Lufthansa. Οι επιβάτες της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρίας της Ευρώπης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων τουλάχιστον μέχρι τις 07:00 του Σαββάτου. Η πλήρης εξομάλυνση του πτητικού προγράμματος αναμένεται ωστόσο να γίνει πολύ αργότερα. Σύμφωνα με την Lufthansa, εκτιμάται ότι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων θα επηρεάσουν περισσότερους από 200.000 επιβάτες. Η Ver.di, η οποία εκπροσωπεί περίπου 25.000 εργαζόμενους της Lufthansa στο έδαφος, απαιτεί τουλάχιστον 500 ευρώ αύξηση των μηνιαίων αποδοχών και εφάπαξ «αποζημίωση πληθωρισμού» και μέχρι τώρα έχει απορρίψει όλες τις αντιπροτάσεις της εταιρίας, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα κέρδη-ρεκόρ που ανακοίνωσε ο όμιλος.

Στο μεταξύ υπέρ νέας απεργίας αποφάσισαν σήμερα με ποσοστό 96% οι εργαζόμενοι στην καμπίνα των αεροσκαφών, με το συνδικάτο τους (UFO) να επιφυλάσσεται να ανακοινώσει ημερομηνίες κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα. Το UFO, το οποίο εκπροσωπεί 18.000 υπαλλήλους καμπίνας της Lufthansa και σχεδόν 1.000 εργαζόμενους της Cityline, διεκδικεί αύξηση 15% στις μηνιαίες αποδοχές, σύμβαση διάρκειας 18 μηνών και «αποζημίωση πληθωρισμού» ύψους 3.000 ευρώ.

Τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Αμβούργου ανακοίνωσαν ήδη ότι ακυρώνονται όλες οι αναχωρήσεις τους κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

