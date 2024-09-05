Ναυάγιο Bayesian - Νεκροψία: Τα θύματα πέθαναν από ασφυξία, όχι από πνιγμό

Τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 από τους 6 επιβάτες που ανασύρθηκαν νεκροί από το ναυάγιο του γιοτ Bayesian τη νύχτα της 19ης Αυγούστου, ανοιχτά του Παλέρμο της Σικελίας, έδειξαν οι πρώτες νεκροψίες.

Σύμφωνα με την ιταλική La Repubblica, η νεκροψία στις σορούς 4 θυμάτων έδειξε ότι δεν πνίγηκαν από το νερό που εισήλθε στο σκάφος αλλά επειδή «ξέμειναν» από οξυγόνο, μέσα στον χώρο που είχαν παγιδευτεί.

Ο δικηγόρος Κρις Μορβίλο και η σύντροφός του, Νέντα, καθώς και ο τραπεζίτης της Morgan Stanley, Τζόναθαν Μπλούμερ, και η σύντροφός του, Τζούντιθ, βρέθηκαν νεκροί από τους δύτες στο ίδιο διαμέρισμα του σκάφους.

Πέθαναν από ασφυξία – «ξηρό πνιγμό» σύμφωνα με τη νεκροψία αφού κατανάλωσαν το οξυγόνο της φυσαλίδας και το περιβάλλον έγινε τοξικό, λόγω της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα.

Στο ίδιο διαμέρισμα μαζί τους ήταν και ο βρετανός μεγιστάνας, Μάικ Λιντς. Η 18χρονη κόρη του, Χάνα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε τελευταία, ήταν σε άλλη καμπίνα και πέθανε μόνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.