Ο καπετάνιος του πολυτελούς γιοτ Bayesian, το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Σικελίας την προηγούμενη Δευτέρα, ερευνάται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετέδωσαν σήμερα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζέιμς Κάτφιλντ, ένας πολίτης Νέας Ζηλανδίας 51 ετών, είναι ένας από τους 15 ανθρώπους που γλίτωσαν από το ναυάγιο του γιοτ. Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του, έχασαν τη ζωή τους.

Οι εισαγγελείς της Σικελίας επεσήμαναν το Σάββατο ότι ξεκίνησαν έρευνα για «πολλαπλές ανθρωποκτονίες εξ αμελείας» μετά το ναυάγιο αυτό.

Τότε δεν είχαν κατονομάσει κανέναν ύποπτο και είχαν υπογραμμίσει ότι η έρευνα βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο.

Ερωτηθείσα σήμερα από το AFP να σχολιάσει την είδηση, η εισαγγελία δεν απάντησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.