Πυροβολισμοί σε Λύκειο στη Τζόρτζια: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητής έσωσε ζωές

Τέσσερις νεκροί και εννέα τραυματίες στο λύκειο Apalachee στο Γουίντερ της Τζόρτζια είναι ο απολογισμός του νέου μακελειού που συγκλονίζει την αμερικανική κοινή γνώμη. Ο 14χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ, ονομάζεται Κολτ Γκρέι, βρίσκεται υπό κράτηση, και ταυτοποιήθηκε ως 14χρονος μαθητής του σχολείου, το οποίο βρίσκεται περίπου μία ώρα έξω από την Ατλάντα.

Suspected shooting at Apalachee High School in Barrow Co. , Georgia



pic.twitter.com/5gp69FkIVx September 4, 2024



Ερωτήματα προκύπτουν όμως για τη στάση του FBI (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών) σύμφωνα, με αμερικανικά ΜΜΕ, ο 14χρονος ερευνούνταν από το FBI από το 2023 στo πλαίσιo έρευνας για διαδικτυακές απειλές.

Συγκεκριμένα, ο Γκρέι ανακρίθηκε πέρυσι από τις αρχές μετά από «πολλές ανώνυμες αναφορές σχετικά με διαδικτυακές απειλές του όσον αφορά πυροβολισμούς σε σχολείο σε άγνωστη τοποθεσία και ώρα», σύμφωνα με το γραφείο του FBI στην Ατλάντα και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζάκσον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του FBI τότε κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς λόγοι για περιοριστικά μέτρα, ωστόσο οι τοπικές αρχές της Τζόρτζια είχαν ενημερωθεί για παρακολούθηση του Γκρέι.



Τα τέσσερα θύματα του 14χρονου που ταυτοποιήθηκαν είναι:

Ο 14χρονος Μέισον Σέρμεχορν

Ο 14χρονος Κρίστιαν Ανγκούλο

Ο εκπαιδευτικός Ρίτσαρντ Άσπινγουολ

Η εκπαιδευτικός Κριστίνα Ιριμάι

Οι δύο εκπαιδευτικοί δίδασκαν μαθηματικά στο λύκειο ενώ ο Άσπινγουλ ήταν ο προπονητής της ομάδας αμερικανικού ράγκμπι του σχολείου.



Οι άλλοι εννέα άνθρωποι που τραυματίστηκαν -οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος- νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.



Στον Γκρέι θα απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο και θα δικαστεί ως ενήλικος.

Πώς η παρατηρητικότητα ενός μαθητή έσωσε ζωές

Σημειώνεται ότι η παρατηρητικότητα ενός 14χρονου μαθητή έσωσε ζωές. Μαθήτρια ανέφερε ότι ο ύποπτος έφυγε από την τάξη τους, όπου διδασκόταν άλγεβρα, γύρω στις 9:45 π.μ (τοπική ώρα). Όταν επέστρεψε κοντά στο τέλος του μαθήματος, o Γκρέι χτύπησε την πόρτα για να επιστρέψει. Ένας άλλος μαθητής πήγε να ανοίξει την πόρτα, αλλά η μαθήτρια είπε ότι ο συμμαθητής παρατήρησε το όπλο του δράστη και δεν άνοιξε. Κατόπιν ο δράστης πήγε στη διπλανή τάξη και άνοιξε πυρ.





Το γραφείο του σερίφη της κομητείας έλαβε τις πρώτες αναφορές για τους πυροβολισμούς γύρω στις 10:20 π.μ τοπική ώρα. Οι αρχές έφτασαν αμέσως μετά από αυτές τις κλήσεις, ενώ είχαν κινητοποιηθεί και δυο αστυνομικοί που τους είχαν ανατεθεί καθήκοντα περιφρούρησης στο λύκειο Apalachee. Ένας εξ αυτών αντιμετώπισε τον δράστη, ο οποίος παραδόθηκε αμέσως και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Μπάροου Τζαντ Σμιθ.

Aerial footage of the active shooter scene at Apalachee High School in Barrow County, Georgia. Multiple shooters and injuries. Heavy reinforcements can be seen coming in.#BreakingNews #shooting #Apalacheehighschool #Georgia pic.twitter.com/2hNcHB9Ldo — Breaking News (@TheNewsTrending) September 4, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.