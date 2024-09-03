Η Hewlett Packard Enterprise δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει την αγωγή αποζημίωσης ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο κατά της περιουσίας του πρόσφατα αποβιώσαντος Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς στο ναυάγιο ανοιχτά της Σικελίας στο Παλέρμο.

Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου ανασύρθηκαν τα πτώματα του Λιντς και της 18χρονης κόρης του Χάνα από το ναυάγιο του βυθισμένου γιοτ του, η αμερικανική εταιρεία ανέφερε ότι επιθυμεί να εισπράξει τυχόν αποζημιώσεις που θα επιδικαστούν από δικαστήριο του Λονδίνου. Η HP κέρδισε την υπόθεση για την κατάρρευση της Autonomy του Λιντς και αναμένει ώστε ο δικαστής να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης.

«Είναι πρόθεση της HP να παρακολουθήσει τις διαδικασίες μέχρι το τέλος τους», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Η απόφαση της εταιρείας πιθανώς θέτει σε κίνδυνο τη φήμη της. Αν και, βάσει νόμου, σε περίπτωση θανάτου η αστική αξίωση περνά αυτόματα στην περιουσία του κατηγορουμένου, εντούτοις η διεκδίκηση των χρημάτων ενδεχομένως θα αποδειχθεί μη δημοφιλής επιλογή μετά την τραγωδία, σημειώνει ο Guardian.

Μετά από μια από τις πιο μακροχρόνιες και δαπανηρές δίκες στη βρετανική ιστορία, ο δικαστής Ρόμπερτ Χίλντιαρντ αποφάσισε το 2022 ότι ο Λιντς είχε φουσκώσει με δόλο την αξία της εταιρείας.

«Μία από τις τραγωδίες της υπόθεσης είναι σαφής: ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό προϊόν, ο αρχιτέκτονάς του και η εταιρεία θα συνδέονται πιθανότατα για πάντα με την απάτη», ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του.

Συνολικά η HP ζητά 4 δισ. δολάρια από τον Λιντς και τον επικεφαλής των οικονομικών του, αλλά ο δικαστής προειδοποίησε ότι πιθανώς θα λάβει πολύ λιγότερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λιντς πέθανε μετά τη βύθιση του πολυτελούς γιοτ του υπό κακές καιρικές συνθήκες στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας. Γιόρταζε την αθώωσή του από τις ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ, μαζί με μια μικρή ομάδα συμβούλων, όταν ξέσπασε η καταιγίδα. Η σύζυγός του Angela Bacares κατάφερε να διασωθεί, ενώ η άλλη κόρη του δεν επέβαινε στο σκάφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.