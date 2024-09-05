Ουκρανία: Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Κουλέμπα - Έχει διατελέσει πρεσβευτής στην Άγκυρα

Μετά τις κρίσιμες εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό, για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο και να δώσει άμεσα για την κυβέρνησή του -όπως είπε- μια νέα «νέα ενέργεια».

«Αυτά τα βήματα συνδέονται με την ενίσχυση του κράτους μας σε διάφορους τομείς. Η διεθνής πολιτική και η διπλωματία δεν αποτελούν εξαίρεση» είπε στις 4 Σεπτεμβρίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Η μαζικής αντικατάσταση υπουργών δεν αποτελεί έκπληξη. Τέτοιοι ανασχηματισμοί έχουν γίνει σχετικά συνηθισμένοι στην πολιτική της Ουκρανίας και η ανακοίνωση παραιτήσεων ακολούθησε εβδομάδες αναφορών για πιθανή αντικατάσταση αρκετών υπουργών.

Όμως, η χρονική στιγμή του ανασχηματισμού έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία, εν μέσω της αύξησης των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, μιας επιδεινούμενης ενεργειακής κρίσης και μιας επιδείνωσης της κατάστασης στην πρώτη γραμμή στα ανατολικά.

Η περίπτωση Κουλέμπα

Χθες επιβεβαιώθηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα υπέβαλε την παραίτησή του, μια μέρα αφότου αρκετοί άλλοι υψηλού κύρους υπουργοί είχαν κάνει το ίδιο. Ο Κουλέμπα βρίσκεται στην κυβέρνηση από τις εκλογές του 2019, υπηρετώντας αρχικά ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αργότερα ως υπουργός Εξωτερικών, θέση που κατείχε για 4,5 χρόνια.

Η παραίτηση του Κουλέμπα αναμενόταν να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας στις 4 Σεπτεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε.

Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο Κουλέμπα θα αντικατασταθεί από τον Αντρίι Σίμπιχα. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας που υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Τουρκία το διάστημα 2016-2019.

Το 2021, εντάχθηκε στην κυβέρνηση Ζελένσκι και τον Απρίλιο έγινε αναπληρωτής του Κουλέμπα.

Πηγή κοντά στο γραφείο του Προέδρου είπε στον Kyiv Independent ότι ο Κουλέμπα «ήθελε να φύγει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.