Στις ΗΠΑ, ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα αγνώστου ταυτότητας, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, ύστερα από έναν αβάσιμο ισχυρισμό ότι η υποψήφια πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς, Κάμαλα Χάρις, είχε εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα παλαιότερα.

Συγκεκριμένα, χωρίς να παραθέσει στοιχεία, το εν λόγω site ισχυρίζεται ότι ένα 13χρονο κορίτσι έμεινε παράλυτο από τη σύγκρουση, η οποία έλαβε χώρα στο Σαν Φρανσίσκο το 2011.

Τις τελευταίες μέρες η φήμη αυτή έχει κοινοποιηθεί και έχει προβληθεί από εκατομμύρια χρήστες στο Διαδίκτυο, κυρίως δεξιών πεποιθήσεων, ωστόσο, όπως σημειώνει το BBC, έχει εντοπιστεί σωρεία ψευδών πληροφοριών γύρω από την είδηση, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να «πέσει».

Ποιος είναι ο ισχυρισμός

Στο άρθρο υπάρχει ένα βίντεο διάρκειας 5 λεπτών με μια συνέντευξη μιας 26χρονης γυναίκας ονόματι Αλίσια Μπράουν, που ισχυρίζεται ότι μετά το περιστατικό αυτό έμεινε «παράλυτη».

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα ή την παράλυσή της, καθώς βιντεοσκοπείται καθιστή από τη μέση και πάνω σε άγνωστη τοποθεσία.

Στο βίντεο ισχυρίζεται πως χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τον δρόμο με τη μητέρα της τον Ιούνιο του 2011 στο Σαν Φρανσίσκο, επιμένοντας ότι το άτομο που της το έκανε αυτό ήταν η Κάμαλα Χάρις.

Στη συνέχεια, μια άλλη «φωνή» στο βίντεο αναφέρει ότι η γυναίκα αυτή υποβλήθηκε σε συνολικά 11 χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς πάντως να παρουσιάζεται ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπλοκή της Χάρις στο συμβάν.

Γιατί το άρθρο είναι ψεύτικο

Μετά από σχετική έρευνα του BBC για τις λεπτομέρειες εγγραφής της ιστοσελίδας, αποκαλύφθηκε ότι η domain διεύθυνση στήθηκε μόλις μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, και συγκεκριμένα στις 20 Αυγούστου.

Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα δημόσιο αρχείο που να πιστοποιεί την ύπαρξή του ως ειδησεογραφικός όμιλος πουθενά στο Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα να «πέσει» και να μην είναι πλέον προσβάσιμο από τους χρήστες.

Όπως φαίνεται, η κεντρική φωτογραφία του άρθρου αναπαριστά κοντινό πλάνο από το παρμπρίζ ενός σπασμένου αυτοκινήτου, ενώ δίπλα στέκονται μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι υπηρεσίες «κατέβασαν» τη φωτογραφία αυτή και διαπίστωσαν ότι είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί το 2018 σε ένα άλλο αυτοκινητιστικό στην περιοχή toy Mangilao στις ανατολικές ΗΠΑ.

