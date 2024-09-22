Ειδικοί δύτες που ερευνούν τα συντρίμμια του superyacht 40 εκατομμυρίων δολαρίων που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σικελίας τον Αύγουστο, οδηγώντας στον θάνατο επτά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch, ζήτησαν αυξημένη ασφάλεια για τη φύλαξη του πλοίου, λόγω ανησυχιών ότι ευαίσθητα δεδομένα που είναι κλειδωμένα στα χρηματοκιβώτια του μπορεί να ενδιαφέρουν ξένες κυβερνήσεις, είπαν πολλές πηγές στο CNN.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς που άνοιξαν ποινική έρευνα για πολλαπλές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ναυάγιο από αμέλεια πιστεύουν ότι το 56 μέτρων γιοτ, το Bayesian, μπορεί να περιέχει εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες που συνδέονται με ορισμένες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν. είπε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο Lynch συνδέθηκε με βρετανικές, αμερικανικές και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών μέσω των διαφόρων εταιρειών του, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που ίδρυσε, Darktrace.

Ο Lynch ήταν σύμβουλος 2 Βρετανών πρωθυπουργών

Αυτή η εταιρεία πουλήθηκε στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Thoma Bravo με έδρα το Σικάγο τον Απρίλιο. Ο Lynch, του οποίου η σύζυγος είχε τη Revtom Limited, στην οποία ανήκε το πλοίο, ήταν επίσης σύμβουλος των Βρετανών πρωθυπουργών Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι για την επιστήμη, την τεχνολογία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με τα αρχεία της βρετανικής κυβέρνησης και του δημόσιου Darktrace.

Το σκάφος, που βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας σε βάθος περίπου 50 μέτρων (164 πόδια), πιστεύεται ότι έχει στεγανά χρηματοκιβώτια που περιέχουν δύο υπερκρυπτογραφημένους σκληρούς δίσκους με εξαιρετικά απόρρητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης και άλλων ευαίσθητων δεδομένων. Ειδικοί δύτες με απομακρυσμένες κάμερες έψαξαν το σκάφος εκτενώς.

Αρχικά, οι τοπικοί αξιωματούχοι φοβήθηκαν ότι επίδοξοι κλέφτες θα προσπαθούσαν να φτάσουν στα συντρίμμια για να βρουν ακριβά κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο γιοτ, σύμφωνα με δύτες της Πυροσβεστικής που μίλησαν με το CNN. Τώρα ανησυχούν ότι τα συντρίμμια, που αναμένεται να ανέλθουν τις επόμενες εβδομάδες στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την τραγωδία, θα ενδιαφέρουν επίσης ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας. Ζήτησαν να φυλάσσεται στενά το γιοτ, τόσο πάνω από το νερό όσο και με υποβρύχια επιτήρηση.

Πολλές οι σκοτεινές πτυχές στην υπόθεση

Ο Lynch, η 18χρονη κόρη του Hannah, ο Αμερικανός δικηγόρος Chris Morvillo και η σύζυγός του Neda, ο Βρετανός τραπεζίτης Jonathan Bloomer και η σύζυγός του Judy, και ο σεφ του σκάφους Recaldo Thomas πέθαναν όταν το πλοίο βυθίστηκε σε σφοδρή καταιγίδα.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις αυτοψίες υποδηλώνουν ότι τα ζευγάρια Bloomer και Morvillo πέθαναν από ασφυξία ή «στεγνό πνιγμό» όταν τελείωσε το οξυγόνο σε μια φυάλη με αέρα στην καμπίνα ύπνου. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας για τον Lynch και την κόρη του ήταν λιγότερο ξεκάθαρα.

Ο σεφ, του οποίου το σώμα βρέθηκε έξω από το σκάφος, πέθανε από πνιγμό, είπε ο ιατροδικαστής. Οι τοξικολογικές αναφορές για τους νεκρούς δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά κανείς δεν είχε υποστεί σωματικό τραυματισμό όταν το σκάφος κατέρρευσε.

Η σύζυγος του Lynch, Angela Bacares, και άλλοι 14 επέζησαν, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου James Cutfield, ο οποίος, μαζί με έναν χειριστή και τον διευθυντή του μηχανοστασίου του γιοτ, βρίσκονται υπό έρευνα για πολλαπλή ανθρωποκτονία και πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια. Σε όλους επετράπη να φύγουν από την Ιταλία.

Μερικοί από τους 15 επιζώντες, από τους οποίους εννέα ήταν μέλη του πληρώματος και έξι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού 1 έτους, φέρεται να είπαν στους εισαγγελείς ότι ο Lynch «δεν εμπιστευόταν τις υπηρεσίες cloud» και διατηρούσε πάντα μονάδες δεδομένων σε ασφαλές σημείο του γιοτ όπου κι αν έπλεε, είπε στο CNN πηγή από το γραφείο του εισαγγελέα. Κανένας από το πλήρωμα ή τους επιβάτες που επέζησαν από το περιστατικό δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο ναρκωτικών ή αλκοόλ επειδή ήταν σε «κατάσταση σοκ», δήλωσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ανάκτηση των σορών.

Ο Morvillo εκπροσώπησε τον Lynch όταν αθωώθηκε σε μια υπόθεση εγκληματικής απάτης στις ΗΠΑ τον Ιούνιο που συνδέεται με την εξαγορά από τη Hewlett Packard της εταιρείας λογισμικού του Autonomy, και οι επιζώντες είπαν στους ανακριτές ότι η κρουαζιέρα ήταν μια γιορτή αυτής της αθώωσης, σύμφωνα με τον βοηθό εισαγγελέα. Ραφαέλε Καμαράνο. Αν και ο Lynch αθωώθηκε για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα στις ΗΠΑ, η Hewlett Packard έχει δηλώσει ότι δεν θα αποσύρει την προσπάθειά της για είσπραξη 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την περιουσία του Lynch, που επιδικάστηκε από βρετανικό δικαστήριο το 2022.

Σε μια τραγική σύμπτωση, ο επιχειρηματικός συνεργάτης του Lynch, Stephen Chamberlain - ο οποίος ήταν ο συν-κατηγορούμενος του στην υπόθεση απάτης στις ΗΠΑ και πρώην επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής της Darktrace - πέθανε στις 19 Αυγούστου, την ίδια μέρα που βυθίστηκε το Bayesian, αφού χτυπήθηκε με αυτοκίνητο ενώ βγήκε για τζόκινγκ δύο μέρες νωρίτερα. Ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας είπε στο CNN ότι ο Cutfield τους είπε ότι ο Lynch είχε μάθει για τη σοβαρή κατάσταση του Chamberlain και σχεδίαζε να διακόψει την κρουαζιέρα για να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να δει τον συναίτερό του.

Το Bayesian βυθίστηκε λίγες ώρες πριν ο Chamberlain πεθάνει στο νοσοκομείο, είπε ο δικηγόρος του. Ο Lynch δεν θα γνώριζε τον θάνατο του συντρόφου του και ο Chamberlain ήταν σε κώμα, επομένως δεν θα ήξερε για το ναυάγιο, είπε ο νομικός σύμβουλος του Chamberlain.

Άφαντοι οι σκληροί δίσκοι

Ο τοπικός εισαγγελέας Ambrogio Cartosio είπε ότι δεν βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα από το σκάφος, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, κοσμημάτων ή σκληρών δίσκων του Lynch. Ωστόσο, οι επί του σκάφους σκληροί δίσκοι και οι κάμερες παρακολούθησης που συνδέονται με το σύστημα πλοήγησης του γιοτ έχουν μεταφερθεί στους ερευνητές για να προσδιορίσουν εάν υπάρχουν χρησιμοποιήσιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν πώς το γιοτ βυθίστηκε μέσα σε 16 λεπτά από το χτύπημα της καταιγίδας.

Αφού οι δύτες ολοκληρώσουν τις έρευνες του ναυαγίου αυτή την εβδομάδα, θα κάνουν προτάσεις για τον καλύτερο τρόπο ανύψωσης του σκάφους 473 τόνων χωρίς να χυθούν κανένα από τα 18.000 λίτρα πετρελαίου και καυσίμου που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι ευαίσθητα δεδομένα δε θα πέσουν στα λάθος χέρια. Τα έξοδα για την ανέλκυση του πλοίου θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του, τη χήρα του Lynch, όπως ορίζει η ιταλική ναυτική νομοθεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.