Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) στο Αντίρριο, όταν οδηγός Ι.Χ. δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλισε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, διαφεύγοντας πεζός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίρριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NafpaktiaNews.gr, ο οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του σε χωράφι κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής και τράπηκε σε φυγή πεζός, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το όχημα που βρέθηκε έχει ήδη μεταφερθεί για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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