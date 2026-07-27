Μια αισθησιακή εμφάνιση του Usher με θαυμάστριά του εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή, όταν η νεαρή γυναίκα που είχε ανέβει στη σκηνή έδειξε να μην αισθάνεται άνετα με τις κινήσεις του τραγουδιστή.Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του καλλιτέχνη με τον Κρις Μπράουν στο στάδιο Νισάν, στο Νάσβιλ, στο πλαίσιο της κοινής περιοδείας τους.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Usher εμφανίζεται χωρίς μπλούζα να πλησιάζει τη γυναίκα, η οποία καθόταν πάνω σε ένα κρεβάτι που είχε τοποθετηθεί στη σκηνή για το συγκεκριμένο μέρος του σόου.

Ο τραγουδιστής έσκυψε προς το μέρος της, άγγιξε ελαφρά το πρόσωπό της και επιχείρησε να την παρακινήσει να ξαπλώσει. Εκείνη, ωστόσο, παρέμεινε συγκρατημένη και απομακρύνθηκε όταν o Usher την πλησίασε περισσότερο.

Βλέποντας την αντίδρασή της, ο τραγουδιστής σταμάτησε απότομα την εμφάνιση και απευθύνθηκε στο κοινό, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;». Στη συνέχεια απομακρύνθηκε και έκανε νόημα στους συνεργάτες του να συνοδεύσουν τη γυναίκα εκτός σκηνής, ενώ από το κοινό ακούστηκαν αποδοκιμασίες.

Η γυναίκα που πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο ταυτοποιήθηκε ως Γκαμπριέλ Σαϊέν και, μετά τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε, θέλησε να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Όπως εξήγησε, είχε πάει στη συναυλία μαζί με τη μητέρα της και αρχικά διέθεταν εισιτήρια για την αρένα. Πριν ξεκινήσει το σόου, άνθρωποι της παραγωγής τις μετέφεραν στον χώρο των επισήμων και στη συνέχεια της πρότειναν να ανέβει στη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αρνήθηκε να συμμετάσχει, αλλά δεν είχε ενημερωθεί ούτε για το ποιος από τους δύο καλλιτέχνες θα βρισκόταν μαζί της ούτε για το τι ακριβώς περιλάμβανε η συγκεκριμένη σκηνική παρουσία.

Πηγή: skai.gr

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