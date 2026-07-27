Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ισπανία, παράλληλα με τη Γαλλία, έχουν προκαλέσει εθνική κινητοποίηση.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της καταστροφής αναφέρει ότι πάνω από 77 χιλιάδες εκτάρια έχουν καεί, ενώ περίπου 90 χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού

🇪🇸 #Spain #Madrid #MadridFire #MadridWildfire #Fire #Europe: The incredible images left by the devastating wildfires ravaging Spain: from Madrid to Ávila: Madrid, under fire; This is how the devastating fires look from the air



The wildfires raging in Madrid and Ávila have… pic.twitter.com/ij6dkrHFwT July 25, 2026



Οι τεράστιες και πρωτοφανείς πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και έχουν φτάσει μέχρι τα περίχωρα του Μπορντό συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξίσου πρωτοφανές πύρινο μέτωπο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τη σοβαρότερη κρίση δασικών πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών.

Spain, Madrid region in the recent fires pic.twitter.com/vz8VvasCBV — Open Source Intel (@Osint613) July 25, 2026

Η Ισπανία εξακολουθεί να δίνει μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, με τα μεγαλύτερα να εντοπίζονται στις περιοχές της Άβιλα (Ávila), της Κοινότητας της Μαδρίτης, του Τολέδο και της Καστεγιόν (Castellón).

Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέγραψαν πρόοδο σε ορισμένα σημεία τις τελευταίες ώρες, οι ισχυροί άνεμοι και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας τη χώρα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

🇪🇸 España enfrenta uno de los incendios forestales más devastadores de su historia.



🔥 El fuego ya arrasó 15.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 10.000 personas y continúa avanzando sin control.



🐶 En medio de los trabajos, agentes de la Guardia Civil lograron rescatar a… pic.twitter.com/jhh68hZjnT — ABC Digital (@ABCDigital) July 24, 2026

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία

Το πιο ανησυχητικό μέτωπο βρίσκεται στην επαρχία της Άβιλα, όπου η φωτιά έχει πλέον κατακάψει περίπου 50.000 εκτάρια (500 τετραγωνικά χιλιόμετρα), καθιστώντας την τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ισπανίας από τότε που τηρούνται επίσημα στοιχεία.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με εξαιρετική ταχύτητα λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, ενώ το μέτωπο ενώθηκε με άλλες εστίες που εκδηλώθηκαν δυτικά της Μαδρίτης και στην επαρχία του Τολέδο, δημιουργώντας μία τεράστια ζώνη καταστροφής.

Εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης (Emergencia de Interés Nacional), ένα μέτρο που εφαρμόζεται εξαιρετικά σπάνια και επιτρέπει στην κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τον πλήρη συντονισμό όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «δύσκολες ώρες», καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς ο κίνδυνος νέων εκκενώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός



Οι τελευταίες πληροφορίες από το RTVE, την El País και την EFE σκιαγραφούν το μέγεθος της καταστροφής:

Περισσότερα από 77.000 εκτάρια έχουν γίνει στάχτη σε ολόκληρη τη χώρα.



Περίπου 90.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους ή παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβιλα και του Τολέδο.

Στην Καστεγιόν, η πυρκαγιά στο Vall d'Uixó έχει κάψει περισσότερα από 6.500 εκτάρια, ενώ περίπου 16.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Δεκάδες οικισμοί παραμένουν αποκλεισμένοι ή εκκενωμένοι, ενώ συνεχίζονται οι ζημιές σε κατοικίες, γεωργικές εκτάσεις και δασικά οικοσυστήματα.

Μαζική κινητοποίηση στρατού και πυροσβεστών

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν χιλιάδες πυροσβέστες, μέλη της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME), δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Guardia Civil και της Εθνικής Αστυνομίας.

Η Ισπανία έχει επίσης δεχθεί ενισχύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με εναέρια μέσα και προσωπικό από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Τουρκία να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Cockpit video from the Greek Canadair CL-415 firefighting aircraft currently battling the huge forest fires in Spain in the framework of #rescEU.

The two @HAFspokesperson CL-415s arrived in Spain on July 25th and are operating since yesterday alongside Spanish and Italian… — e-Αmyna (@e_amyna) July 27, 2026

Οι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών

Το τελευταίο διήμερο οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταθεροποιήσουν ορισμένα μέτωπα στην Κοινότητα της Μαδρίτης, ωστόσο η εικόνα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Στην Άβιλα οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα σε αρκετά σημεία, ενώ στην Καστεγιόν οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες οριοθέτησης του μετώπου. Οι αρχές δεν αποκλείουν νέες προληπτικές εκκενώσεις, εφόσον οι μετεωρολογικές συνθήκες επιδεινωθούν.

Η ανθρώπινη διάσταση της καταστροφής

Χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε κλειστά γυμναστήρια, δημοτικά κέντρα και προσωρινά καταλύματα, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πολλοί εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους μέσα σε λίγα λεπτά, παίρνοντας μαζί μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι βλέπουν τις εκμεταλλεύσεις τους να καταστρέφονται από τις φλόγες. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο καπνός σκέπασε ολόκληρες περιοχές και η ορατότητα περιορίστηκε σε λίγα μόλις μέτρα.

Η κλιματική κρίση στο επίκεντρο

Οι επιστήμονες συνδέουν άμεσα την ένταση των φετινών πυρκαγιών με την παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν τη νότια Ευρώπη.

Οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος ενδέχεται να εξελιχθεί στη χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ οι προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους διατηρούν τον κίνδυνο νέων μεγάλων πυρκαγιών σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα



Πηγή: skai.gr

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