Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αγορές αρχίζουν επιτέλους να λαμβάνουν υπόψη την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Οι αγορές μετοχών υποχώρησαν, έστω και συγκρατημένα, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι ενισχύονται συνεχώς οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Μάλιστα, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα σχεδόν 50% για αύξηση ήδη από τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων άλλων νομισμάτων, εξέλιξη αξιοσημείωτη δεδομένης της ανακοίνωσης της νέας προσπάθειας του Τραμπ να επιβάλει δασμούς και να ξεπεράσει τα εμπόδια της αμερικανικής Δικαιοσύνης. Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική αποτελούν και πάλι τον σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει τις κινήσεις στις αγορές συναλλάγματος.

Η είδηση του Σαββατοκύριακου ότι ΗΠΑ και Ιράν αναστέλλουν τις επιθέσεις θα καθορίσει τις πρώτες κινήσεις της Δευτέρας. Ωστόσο, το βασικό γεγονός της εβδομάδας θα είναι ασφαλώς η συνεδρίαση της Federal Reserve την Τετάρτη, η οποία πλέον θεωρείται ανοιχτή ως προς την έκβασή της, παρότι εμείς εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζει επίσης την Πέμπτη, χωρίς να αναμένεται κάποια μεταβολή. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή με την προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο.

Στερλίνα

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η κυβέρνηση του Andy Burnham θα ακολουθήσει πολιτική υψηλότερων φόρων και δαπανών, επιδιώκοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ως προς τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ερμηνεύουμε το τελευταίο ως ένδειξη ότι τα ελλείμματα, το χρέος και οι εκδόσεις βρετανικών κρατικών ομολόγων θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Οι αγορές συναλλάγματος φαίνεται να συμφωνούν με την εκτίμησή μας και η στερλίνα έχει υποχωρήσει έντονα έναντι του ευρώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δεν αναμένουμε σημαντικές νέες πληροφορίες από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα, καθώς τα στοιχεία για τους μισθούς και τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Ευρώ

Όπως αναμενόταν, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και απέφυγε να δεσμευθεί για συγκεκριμένη πορεία αυξήσεων, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα οικονομικά στοιχεία. Ο συνδυασμός της ανάκαμψης των τιμών της ενέργειας και της βελτίωσης του κλίματος στα οικονομικά δεδομένα οδηγεί τους επενδυτές να αποτιμούν πιθανότητα 80% για νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Η απροσδόκητη ανάκαμψη των πρόδρομων δεικτών PMI τον Ιούλιο ενισχύει περαιτέρω αυτή την εκτίμηση. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιβεβαίωση της αύξησης του Σεπτεμβρίου, καθώς οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο γενικός δείκτης θα παραμείνει πολύ κοντά στο 3% και, επομένως, αισθητά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ.

Δολάριο ΗΠΑ

Οι οικονομικοί δείκτες που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσαν τη γενικά θετική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δείξουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύσσεται με ρυθμό σχεδόν 6% σε ονομαστικούς όρους, χωρίς ενδείξεις επιβράδυνσης, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά υψηλότερα από τον στόχο της Fed για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τη νέα εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, θα ενισχύσουν τα πιο επιθετικά μέλη της FOMC αυτή την εβδομάδα. Παρότι δεν αναμένουμε αύξηση επιτοκίων, θεωρούμε ότι η επικοινωνία της κεντρικής τράπεζας θα έχει αναμφισβήτητα επιθετικό τόνο.



Πηγή: skai.gr

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