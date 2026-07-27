Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας στην Αγγλία εξέφρασε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) κινδυνεύει να καταρρεύσει υπό το βάρος της αυξανόμενης πίεσης.

Στην πρώτη του ολοκληρωμένη συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέρναμ ανέφερε ότι δεν μπορεί ακόμη να δεσμευθεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης, καθώς η δημιουργία ενός νέου συστήματος απαιτεί χρόνο.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που, όπως υποστηρίζει, παραμελήθηκε διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, επικαλούμενος και την προσωπική του εμπειρία, καθώς ο πατέρας του πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ και χρειάζεται συνεχή φροντίδα.

«Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν πριν από τις επόμενες εκλογές. Το σημερινό σύστημα κοστίζει δισεκατομμύρια στο NHS και δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθουμε σε αποδεκτούς χρόνους αναμονής αν δεν διορθώσουμε την κοινωνική φροντίδα», δήλωσε.

Ερωτηθείς αν διαθέτει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί με ένα τόσο δύσκολο ζήτημα, ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση τώρα που ανέλαβε την εξουσία.

«Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω όσα υποστήριζα τόσα χρόνια. Όποιο πολιτικό κεφάλαιο διαθέτω θα το επενδύσω στη διόρθωση ενός αποτυχημένου συστήματος κοινωνικής φροντίδας. Δεν θα ήθελα να αποχωρήσω από το αξίωμα χωρίς να έχω υλοποιήσει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και ένα νέο σύστημα κοινωνικής φροντίδας», ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξουν αλλαγές, το NHS θα συνεχίσει να επιβαρύνεται με ασθενείς που, υπό διαφορετικές συνθήκες, δεν θα χρειαζόταν να νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία.

«Η χώρα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση από τα επιδόματα»

Ο Άντι Μπέρναμ στάθηκε επίσης στην ανάγκη περιορισμού των δαπανών για κοινωνικά επιδόματα, υπογραμμίζοντας ότι η Βρετανία πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά το ζήτημα της αύξησης του σχετικού κόστους.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να στοχοποιήσει όσους λαμβάνουν κοινωνικές παροχές.

«Δεν θα έσπευδα να κατηγορήσω τους ίδιους τους δικαιούχους. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ακόμη και στην ηλικία των 20 ετών, που εγκαταλείφθηκαν από το κράτος όταν είχαν ανάγκη στήριξης. Δεν θεωρώ ότι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη· θεωρώ ότι το σύστημα δεν στάθηκε δίπλα τους όπως όφειλε», σημείωσε.

Ο νέος πρωθυπουργός προανήγγειλε, παράλληλα, ευρύτερη αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικών παροχών, συνεχίζοντας διαδικασίες που είχαν ήδη ξεκινήσει επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ.

Στις αλλαγές περιλαμβάνονται η επανεξέταση των επιδομάτων για άτομα με αναπηρία ή χρόνια νοσήματα, καθώς και πολιτικές για τη μείωση του αριθμού των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης.

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι η κρατική στήριξη θα πρέπει να συνδέεται περισσότερο με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους πολίτες.

«Ίσως χρειαστεί να αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ορισμένων επιδομάτων. Θεωρώ θετικό ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εγγυηθεί περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί όπου απαιτείται υποστήριξη, όπως για παράδειγμα σε θέματα ψυχικής υγείας, αυτή πρέπει να παρέχεται παράλληλα με την εργασία, ώστε να βοηθά τους ανθρώπους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται», ανέφερε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η χώρα οφείλει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τη συνεχή διόγκωση των κοινωνικών δαπανών, επιμένοντας πως η μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

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