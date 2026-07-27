Nvidia: Στο τραπέζι εγγύηση $250 δισ. στην OpenAI για γιγαντιαίο data center

Η Nvidia βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την OpenAI για την παροχή εγγύησης χρηματοδότησης (backstop) ύψους περίπου 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες χρηματοοικονομικές συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εγγύηση της Nvidia θα επιτρέψει στην OpenAI να μισθώσει ένα έργο ισχύος 10 γιγαβάτ, το οποίο αναπτύσσει στο νότιο Οχάιο η SB Energy, θυγατρική της SoftBank.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, το συνολικό κόστος του έργου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού με επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο κέντρου δεδομένων που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Η ενέργεια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης

Η ηλεκτρική ενέργεια που θα τροφοδοτεί το έργο θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενώ η χρηματοδότηση του ενεργειακού σκέλους θα γίνει ξεχωριστά από την Ιαπωνία, στο πλαίσιο πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή της διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος.

Πώς θα λειτουργήσει η εγγύηση της Nvidia

Η υποστήριξη της Nvidia θα επιτρέψει στον κατασκευαστή του κέντρου δεδομένων, που ανήκει στη SoftBank του Ιάπωνα δισεκατομμυριούχου Μασαγιόσι Σον, να εξασφαλίσει δανεισμό με ευνοϊκότερους όρους.

Η OpenAI, ως μη κερδοφόρα ιδιωτική εταιρεία, δεν διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση σε τόσο μεγάλης κλίμακας χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις πηγές, οι συνομιλίες για τη μίσθωση του συγκροτήματος βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ενδιαφέρον και από Anthropic, Microsoft και Google

Η OpenAI θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη χρήση του έργου, ωστόσο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Anthropic, η Microsoft και η Google, οι οποίες φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει επαφές με τον Λάτνικ το τελευταίο διάστημα.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει δραματικά τη ζήτηση τόσο για εξειδικευμένα τσιπ όσο και για αξιόπιστες ενεργειακές υποδομές, καθιστώντας ιδιαίτερα ελκυστικά τα μεγάλα έργα που διαθέτουν κρατική υποστήριξη ή εγγυημένη παροχή ηλεκτρικής ισχύος.

Συζητήσεις και για χρηματοδότηση αγοράς τσιπ

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχήμα, η Nvidia θα παράσχει εγγυήσεις σε μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των δανειστών ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι ασφαλής.Οι τελικοί όροι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοιχτές.

Η εγγύηση των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αφορά τη μίσθωση του κέντρου δεδομένων και τον δανεισμό που απαιτείται για την ανάπτυξή του, όχι όμως την αγορά των επεξεργαστών της Nvidia.

Παράλληλα, η Nvidia, η οποία έχει επενδύσει περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, εξετάζει ξεχωριστή συμφωνία για τη χρηματοδότηση της αγοράς των τσιπ που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κυκλικά μοντέλα χρηματοδότησης ενδέχεται να αυξήσουν την ευπάθεια του κλάδου σε περίπτωση επιβράδυνσης της ανάπτυξης ή μεταβολής του επενδυτικού κλίματος.

Ένα έργο που θα χρειαστεί ισχύ όσο εκατομμύρια κατοικίες

Η πανεπιστημιούπολη του κέντρου δεδομένων θα απαιτεί περίπου 10 γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος, ποσότητα αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει αρκετά εκατομμύρια κατοικίες.

Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, με διαθέσιμη ισχύ περίπου 800 μεγαβάτ, ενώ η πλήρης ανάπτυξή του θα απαιτήσει αρκετά ακόμη χρόνια.

Ο ρόλος της κυβέρνησης Τραμπ και της Ιαπωνίας

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου.

Στο πλαίσιο συμφωνίας για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμούς, η Ιαπωνία δεσμεύθηκε να επενδύσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, η οποία θα κατασκευαστεί σε ομοσπονδιακή γη στο Οχάιο και θα λειτουργεί από την SB Energy, εταιρεία που ελέγχεται ουσιαστικά από τον Μασαγιόσι Σον.

Η SB Energy έχει ήδη δεχθεί επένδυση από την OpenAI, ενώ η SoftBank συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Μάρτιο, ο Χάουαρντ Λάτνικ, ο γιος του και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ συμμετείχαν στην τελετή θεμελίωσης του συγκροτήματος.

Ομοσπονδιακή γη για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις

Η αξιοποίηση ομοσπονδιακής γης στο Οχάιο αποσκοπεί στην αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης και των τοπικών αντιδράσεων που καθυστερούν αντίστοιχα έργα σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ.

Το συγκρότημα θα κατασκευαστεί στον χώρο πρώην μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Κολόμπους. Ωστόσο, απαιτείται ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση θα καταβάλλει αμοιβή στην SB Energy για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μοιράζονται τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι να αποσβεστεί η ιαπωνική επένδυση των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια, το 90% των εσόδων θα περιέρχεται στην αμερικανική κυβέρνηση.

Νέο μοντέλο χρηματοδότησης για την τεχνητή νοημοσύνη

Η συμφωνία αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των μεγάλων έργων τεχνητής νοημοσύνης.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τους ισολογισμούς τους για να στηρίξουν μικρότερες εταιρείες που χρειάζονται τεράστια κεφάλαια για επενδύσεις σε υποδομές. Το μοντέλο αυτό είναι γνωστό στον κλάδο ως credit wrapping («περιτύλιγμα πίστωσης»).

Αντίστοιχα, η Google έχει ήδη χρηματοδοτήσει ορισμένα κέντρα δεδομένων της Anthropic, εν μέρει για να ενισχύσει τη διάθεση των δικών της επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, των Tensor Processing Units (TPUs).

Η OpenAI αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο στις υποδομές της

Το νέο κέντρο δεδομένων θα είναι το πρώτο στο οποίο η OpenAI θα αποτελεί τον βασικό μισθωτή, φέρνοντάς την πιο κοντά στον έλεγχο της υπολογιστικής υποδομής που μέχρι σήμερα εξασφαλίζει κυρίως μέσω παρόχων cloud, όπως η Microsoft, η Amazon και η Oracle.

Η εταιρεία έχει αυξήσει τις προβλέψεις της για δαπάνες υπολογιστικής ισχύος στα περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένει άγνωστο κατά πόσο η νέα συμφωνία θα επηρεάσει αυτούς τους σχεδιασμούς.

Την ίδια ώρα, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic προετοιμάζονται για μελλοντικές δημόσιες εγγραφές με ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις, γεγονός που αυξάνει την πίεση για συνεχή ανάπτυξη.

Με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Nvidia επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη ζήτηση για τους επεξεργαστές της.

Στην τελευταία ετήσια έκθεσή της, η εταιρεία προειδοποίησε ότι η συμμετοχή της σε χρηματοδοτικές δομές για κέντρα δεδομένων μπορεί να μειώσει τις βραχυπρόθεσμες ταμειακές της ροές και να αυξήσει την έκθεσή της στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών.



Πηγή: skai.gr

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