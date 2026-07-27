Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.

Από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Καραμέρος γνωστοποίησε ότι έγινε μέλος της ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύοντας ένα βίντεο που τον δείχνει να επιβιβάζεται σε πλοίο. Ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, μέσω του κινητού του κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή στο κόμμα.

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί», γράφει στην ανάρτησή του.

Σήμερα εγγράφομαι απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία.

Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση.

Το ταξίδι το κάνουμε μαζί. 🚢 pic.twitter.com/pVMNefrM5P — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) July 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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