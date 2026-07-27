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Ο Καραμέρος ανακοίνωσε την εγγραφή του στην ΕΛ.Α.Σ. - «Όχι για μία θέση αλλά για το ταξίδι»

«Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν», γράφει

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Γιώργος Καραμέρος

Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.

Από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Καραμέρος γνωστοποίησε ότι έγινε μέλος της ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύοντας ένα βίντεο που τον δείχνει να επιβιβάζεται σε πλοίο. Ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, μέσω του κινητού του κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή στο κόμμα. 

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί», γράφει στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας Γιώργος Καραμέρος
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