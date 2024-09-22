Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χαλεβί προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε« απειλεί τους πολίτες του. Η ισραηλινή επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ αποτελεί «μήνυμα» προς τους εχθρούς όπου και αν βρίσκονται.

«Η επιχείρηση αυτή κατά της ιεραρχίας της Χεζμπολάχ είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Χεζμπολάχ, αλλά επίσης ένα μήνυμα προς την Μέση Ανατολή και πέραν αυτής: μπορούμε να πλήξουμε οποιονδήποτε απειλεί τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ», δηλώνει ο στρατηγός Χαλεβί σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Πηγή: skai.gr

