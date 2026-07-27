Παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το κίνητρο τη δολοφονία της 41χρονης νοσηλεύτριας στη Σύρο, με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος να αρνείται την κατηγορία της ληστείας που επικαλείται το κατηγορούμενο ζευγάρι.

Η συνήγορος της οικογένειας της 41χρονης θέτει ερωτήματα όπως: «πώς είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 η ώρα το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς να κλέψει; Ήταν 50 κιλά, ούτε να κινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».

Με τη σειρά τους οι δύο δράστες επιμένουν πως η 41χρονη πήγε στο σπίτι τους και επιχείρησε να τους ληστέψει, κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο.

Φίλοι του θύματος περιγράφουν στον ΣΚΑΪ το θύμα ως έναν άνθρωπο που «βοηθούσε τους πάντες» ενώ αναφέρουν πως την ημέρα της δολοφονίας κανόνιζε να πάει βόλτα.

Πάντως, μετά την αναπαράσταση για το πώς έγινε το έγκλημα, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Απαντήσεις στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση αλλά και η έρευνα στα κινητά των εμπλεκόμενων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.